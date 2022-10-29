Juventus'un futbol direktörü Pavel Nedved, lige yapılan kötü başlangıca ve takımın Şampiyonlar Ligi'ne veda etmesine rağmen teknik direktörleri Massimiliano Allegri'ye güvendiklerini söyledi.

Antonio Conte'nin Juventus'a geri döneceği yönündeki iddiaları yalanlayan Nedved, DAZN'a verdiği demeçte takımın sakatlıklar nedeniyle beklenen performansın gerisinde kaldığını ve zamana ihtiyaçları olduğunu söyledi.

"Elbette mazeret olarak öne süremeyiz ama şu anda kadromuzdaki 10 oyuncudan faydalanamıyoruz.

Bu bir mazeret değil, gerçeklerin ifadesi. Bremer, Di Maria, Chiesa, Pogba, Paredes ve diğerleri gibi çok sayıda önemli oyuncumuz bizimle birlikte değil. Bu takımı bir mantık çerçevesinde kurduk ve önümüzdeki dönemlerde çok iyi sonuçlar alacağımıza eminim ancak bunun için belki de Dünya Kupası sonrasını beklememiz gerekebilir.

Kulüp, oyuncular ve geri kalan herkes Allegri'ye tamamen inanıyor. Skorlar kötü gittiğinde medyada bazı spekülasyonların çıkması normal. Muhtemelen bu söylentilerin çok daha fazlasını da göreceğiz ancak ilk günkü pozisyonumuzu koruyoruz.

Allegri'ye işini en iyi şekilde yapabilmesi için ihtiyacı olan fırsatı vereceğiz"