Faslı Wydad kulübünün yeni teknik direktörü Portekizli Paulo Sergio, takımı çalıştırmayı kabul etmesinin nedenlerini açıkladı ve Orta Doğu'daki kulüplerden daha yüksek maddi teklifler almasına rağmen, kararında belirleyici etkenin şampiyonluk için mücadele etme arzusu olduğunu vurguladı.

Paulo Sergio, Faslı "Le Site Info Sport" sitesinin aktardığı açıklamalarında, Wydad'ın kendisine şampiyonluklar için yeniden mücadele etme konusunda gerçek bir fırsat sunduğunu ve son teknik direktörlük duraklarında bunu bulamadığını vurguladı.

Portekizli teknik direktör şunları söyledi: "Wydad'da şampiyonluklar için mücadele etme konusunda gerçek bir fırsata sahibim; bu, son yıllarda önüme çıkmayan bir şeydi, bu yüzden bu etken kararımda büyük bir rol oynadı."

Paulo Sergio, Orta Doğu'daki birçok kulüpten maddi açıdan Wydad'ın teklifini aşan teklifler aldığını, ancak Faslı kulübün sunduğu sportif projeyi tercih ettiğini açıkladı.

Sözlerine şöyle devam etti: "Orta Doğu'daki bazı kulüplerle görüşmeler yürütüyordum ve onların maddi teklifleri daha yüksekti, ancak ben Wydad'ı tercih ettim. Benim için kulübün sportif projesi son derece cazip ve bu, onu seçmeye iten en önemli nedenlerden biriydi."

Yeni bir yönetim ve farklı hedefler

Sergio, Wydad'ın geçen sezonun ardından yeni bir sayfa açmaya çalıştığını belirtti ve kulübün yaşadığı yönetimsel değişikliklerin projeye büyük bir güven verdiğini vurguladı.

Şöyle konuştu: "Geçen sezon Wydad ligi beşinci sırada tamamladı, ancak yönetim değişti ve net bir vizyonla çalışan, her şeyi en iyi şekilde yapmaya çalışan yeni bir ekip var."

Portekizli teknik direktör, sözlerini çalışmaların gerçekten başladığını ve temel hedefin Wydad'ı Afrika kıtasının büyükleri arasındaki doğal konumuna geri döndürmek olduğunu vurgulayarak tamamladı.

Şunları söyledi: "Pazartesi gününden beri çalışmaya başladık ve Afrika'nın en güçlü ve en ünlü kulüplerinden birine yakışır şekilde şampiyonluklar için mücadele etme ve kupalar kaldırma hırsını taşıyoruz. Yeni yönetimin bize takımı yeniden inşa etme ve doğru yola koyma fırsatını vereceğine inanıyorum."