Paulo Fonseca, sezon ortasında Lyon'dan ani ayrılışının ardından Sporting'in yeni teknik direktörü olarak resmen göreve getirildi. Fransız kulübü, Sporting'in Fonseca'yı kadrosuna katmak için 5 milyon avroluk önemli bir tazminat bedeli ödediği bu beklenmedik gelişmeden derin üzüntü duyduğunu açıkladı.

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Fonseca, Sporting'in teknik direktörlüğüne geri döndü

Fonseca, bir buçuk yılı aşkın süredir görev yaptığı Lyon'daki başarılı dönemini noktalayarak Sporting'in yeni teknik direktörlüğüne resmen atandı. 53 yaşındaki Portekizli teknik adam, oldukça rekabetçi bir kadronun başına geçmek için ülkesine dönüyor.

Lizbon kulübünde Rui Borges'in yerini kalıcı olarak alıyor. Sporting, yoğun bir sezonun ortasında gerçekleşen bu ses getiren atamanın önünü kısa süre önce açtı. Kulüp, pazar günü Borges'in sözleşmesini feshetmek üzere resmî görüşmelere başladığını duyurdu. Bu hızlı idari adım, Fonseca'nın boşalan teknik direktörlük görevini gecikmeden üstlenmesini sağladı.

Lyon derin üzüntüsünü dile getirdi

Teknik direktör değişikliği Fransa'da anlaşılır biçimde burukluk yarattı. Lyon, görevinden ayrılan teknik direktörünü resmen serbest bırakmak için Sporting'den zorunlu olan 5 milyon avroluk tazminatı aldı. Sezon ortasında yaşanan bu ani geçiş, Fransız kulübünü hazırlıksız yakaladı.

Lyon, yayımladığı resmî açıklamada Fonseca'nın “beklenmedik kararından” “derin üzüntü” duyduğunu belirtti. Kulüp yönetimi, ayrılığın gerçekleşme koşullarından duyduğu büyük rahatsızlığı özellikle vurguladı. Ayrılığa ilişkin hayal kırıklığının başlıca nedenlerinden biri olarak da “sezonun ortasına denk gelmesini” gösterdi.

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Sezon ortasında kritik kariyer değişikliği

Fonseca, Sporting'in bu sezon birden fazla kulvarda önemli kupalar için mücadele edebilecek konumda olduğu bir dönemde yeni kulübüne geliyor. Sporting, oldukça çekişmeli geçen Portekiz Ligi şampiyonluk yarışında şu anda üçüncü sırada.

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Portekiz ekibi ayrıca, şu ana kadar topladığı dokuz puanla Şampiyonlar Ligi sıralamasında altıncı sırada yer alıyor. Fonseca'dan Avrupa'daki bu güçlü gidişatı sürdürmesi beklenecek. Öte yandan geride, kendi kulvarlarında yoğun bir mücadele veren bir Lyon bırakıyor. Fransız kulübü şu anda Ligue 1'de üçüncü, Avrupa Ligi tablosunda ise rahat bir konumda, 12. sırada bulunuyor.

Fransa'da görev Jorge Maciel'e kaldı

Fonseca'nın Lizbon'a gitmesinin ardından Lyon, teknik ekipte oluşan boşluğu doldurmak için hemen harekete geçti. Daha önce Fonseca'nın güvendiği yardımcısı olarak görev yapan Jorge Maciel sorumluluk üstlenecek. Maciel, önümüzdeki dönemde A takımın başına geçici olarak geçecek. Yönetim kalıcı bir halef için kapsamlı arayışına başlarken takımın istikrarını sağlama görevi büyük ölçüde ona düşecek.

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Portekiz'e dönen Fonseca ise yeni oyuncularıyla kısa sürede iyi bir başlangıç yapmayı hedefleyecek. Bu sezon önemli kupalar kazanmayı amaçlayan yetenekli Sporting kadrosunun başına geçiyor.