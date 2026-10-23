Paulo Fonseca, Lyon'un Hoffenheim deplasmanında UEFA Avrupa Ligi'nde aldığı 3-0'lık ağır yenilginin ardından, ilk 11'de büyük değişikliklere gitme kararını kararlılıkla savundu. Portekizli teknik direktör, Paris Saint-Germain ile oynanacak ligdeki zirve mücadelesine öncelik vererek Almanya'da birkaç önemli as oyuncusunu dinlendirdi.

Reklam

Rotasyon Lyon’a Almanya’da pahalıya patladı

Lyon’un Avrupa Ligi’ndeki kusursuz başlangıcı perşembe akşamı sona erdi. İlk iki Avrupa maçını kazanan Fransız devi, PreZero Arena’da geçirdiği zorlu gece boyunca oyun ritmini bulamadı ve Hoffenheim karşısında ağır bir yenilgi aldı. Bu sonuç, Avrupa’da o ana kadar rahat bir görüntü sergileyen Lyon için önemli bir gerileme oldu.

Bu kritik karşılaşmada Fonseca ve teknik ekibi, alışılmışın dışında bir ilk 11 sahaya sürme kararı aldı. Kadroda Rémi Himbert ve Steeve Kango gibi genç yetenekler yer aldı. Kango, ilk yarıda korkutucu bir düşüş yaşadı ve hastaneye götürülmek zorunda kaldı.

PSG önceliği, pahalıya mal olan kadro tercihini açıklıyor

Getty Images

Takımının uyumsuz görüntüsüne ve ağır yenilgiye rağmen Fonseca, maç sonu değerlendirmesinde kadro tercihinden geri adım atmadı. Farklı skora rağmen seçimlerini sorgulamayan teknik direktör, futbolcuların sahada geçirdiği süreyi dikkatle ayarlamanın kesinlikle gerekli olduğunu savundu.

Tartışmalı kadro tercihinin ardında, yaklaşan kritik PSG maçı vardı. Portekizli teknik direktör, RMC Sport’un aktardığına göre, “PSG’ye karşı bizim için çok önemli ve çok zor bir maçımız olduğu için takımın oynama sürelerini ayarladık. Bu yüzden oynama sürelerini yönetmek zorundayım” dedi.

Reklam Reklam

Lyon’un performansı Fonseca’yı hayal kırıklığına uğrattı

Fonseca kadro seçiminin tüm sorumluluğunu üstlense de sahaya çıkan oyuncuların performansına aynı hoşgörüyü göstermedi. Lille’in eski teknik direktörü, takımının Bundesliga rakibi karşısında yeterli yoğunluğu ve konsantrasyonu sergileyememesinden duyduğu rahatsızlığı dile getirdi. Lyon’un ligdeki son dönemdeki yükselişine damga vuran savunma sağlamlığı ve taktik disiplin bu maçta yoktu.

Related Topics

Lyon teknik direktörü, “Belki de mesajım yerine ulaşmadı. Burada nasıl oynamamız gerektiği açıktı, oyuncularla çok konuştum. Ama mesaj ulaşmamış olabilir, bilmiyorum” dedi.

Güvenlik krizi PSG maçını belirsizliğe sürükledi

Getty Images

Avrupa’daki ivmeyi riske atma kararı, Lyon’un lig lideri olmasıyla doğrudan bağlantılı. PSG ile aynı puandaki Lyon, yalnızca daha iyi averajı sayesinde ilk sırada bulunuyor. İki şampiyonluk rakibi sekizinci haftada karşılaşacak. Fonseca’nın Almanya deplasmanını, Parc des Princes’te kendilerini bekleyen kritik mücadeleye kıyasla ikinci planda gördüğü açık.

Reklam

Ancak Fransa genelinde polisin geniş çaplı görevlendirilmesi nedeniyle bu önemli lig maçının programı değişebilir. LFP karşılaşmayı ertelemek istemese de nihai karar Polis Prefektörlüğü’ne ait. Güvenlik durumu ertelemeyi zorunlu kılarsa maç pazartesi akşamına alınabilir ve Londra’daki Ballon d’Or töreniyle aynı zamana denk gelebilir.