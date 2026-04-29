"Paulo Dybala'nın yeni macerası belli oldu gibi: Flamengo yine de fırsatı kaçırabilir"

ESPN'in uluslararası bürosu Çarşamba günü yaptığı açıklamada, Paulo Dybala'nın önümüzdeki yaz AS Roma'dan ayrılacağını duyurdu. Medyaya göre Arjantinli oyuncu, Roma'daki sözleşmesi sona erdiği için memleketine geri dönecek.

Dybala, 2015 yazında transfer olduğu Juventus'tan 2022 yazında bedelsiz olarak AS Roma'ya geçmişti. Juventus, onu o dönemde Palermo'dan yaklaşık 41 milyon euroya transfer etmişti.

Arjantinli oyuncu, Torino'da kesin olarak patlama yaptı. İtalyan deviyle oynadığı 293 maçta tam 115 gol attı. 2019/20 sezonunda Serie A'da Yılın Oyuncusu seçildi. Ayrıca Juventus ile birçok kupa kazandı. Bunların arasında beş kez lig şampiyonluğu ve dört kez kupa şampiyonluğu bulunuyor.

AS Roma'da Arjantinli milli oyuncu ilk sezonlarda düzenli olarak forma giydi, ancak 32 yaşındaki forvetin sahada kalma süresi giderek azalıyor. Ancak bu sezon diz sakatlığı nedeniyle uzun süre sahalardan uzak kaldı. Bu nedenle bu sezon 'sadece' 1.300 dakika forma giydi.

40 kez milli olan oyuncunun sözleşmesi bu yaz sona eriyor ve Dybala'nın Roma'da kalma ihtimali çok düşük. Son zamanlarda adı Boca Juniors ile giderek daha sık anılıyor ve kaynaklar bunu ESPN'e doğruladı. Daha önce Flamengo'nun da Dybala'yı takip ettiği biliniyordu. Transfer muhabiri César Luis Merlo'ya göre Brezilyalılar, ona yakında cazip bir sözleşme teklif etmek istiyor. Ancak Dybala'nın Arjantin'e döneceğine dair tüm işaretler göz önüne alındığında, bu transfer gerçekleşmeyebilir.

Dybala daha önce de memleketine olası bir dönüş hakkında görüşlerini dile getirmişti. Forvet oyuncusu, özellikle Leandro Paredes ile yeniden bir araya gelmeyi çok istediğini belirtti. "Bu harika olurdu. Kim bilir? Bugün Roma forması giyiyorum; bu formayı savunmam gerekiyor. Ama kim bilir? Onları çok özlüyoruz. Ama ne olacağını bilmiyorum."

Paredes geçen yaz memleketine geri dönmüştü. Boca Juniors o dönemde Roma kulübüne üç milyon euro ödemişti. Defansif orta saha oyuncusu, takımının kaptanı ve şu anda Copa de la Liga A Grubu'nda Estudiantes'in bir puan gerisinde ikinci sırada yer alıyor.