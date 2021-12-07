Paulo Dybala Juventus ile olan sözleşmesini 2026'ya dek uzatıyor

Juventus'un Arjantinli yıldızı Paulo Dybala takımıyla olan kontratını 2026'ya dek uzatmaya hazırlanıyor.

2015'ten bu yana Juventus forması giyen yıldız hücum oyuncusunun menajeri Jorge Antun'un önümüzdeki günlerde Torino'ya gelerek Juventus yönetimiyle yeni sözleşme için masaya oturması bekleniyor.

Devam eden mali soruşturma nedeniyle son günlerde oldukça zor günler geçiren Juventus yönetiminin Antun ve Dybala ikilisinden yeni sözleşme için söz aldığı bilinirken, imzaların Noel'e atılmasına kesin gözüyle bakılıyor.

İki taraf Ekim ayında yeni sözleşme için uzlaşırken, Dybala Premier Lig'den gelen teklifleri geri çevirdi.

Geçen sezon hayal kırıklığıydı

Pandeminin gölgesinde oynanan geçtiğimiz sezon Juventus'taki en kötü dönemini geçiren ve Serie A'da sezonu 20 maçta 4 golle tamamlayan Dybala, eski hocası Massimiliano Allegri'nin teknik direktörlük koltuğuna oturmasının ardından yeniden Juventus'un hücumdaki en önemli isimlerinden biri olmayı başarmıştı.

Bu sezon bütün kulvarlarda 15 maça çıkan 28 yaşındaki Dybala, sekiz kez fileleri sarsarken, dört de asist yaptı.

Dybala Juventus'a 2015 yazında Palermo'dan 32 milyon euro karşılığında transfer olmuş ve Juventus kariyerinin en iyi dönemini 45 maçta 24 gol, beş asistle oynadığı 2017-2018 sezonunda Allegri yönetiminde yaşamıştı.

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