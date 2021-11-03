Paulinho, Beşiktaş karşısında Krasic'ten sonra bir ilki başardı
Şampiyonlar Ligi'nde istediği performansı gösteremeyen Beşiktaş, dördüncü maçına Sporting karşısında çıktı.
Portekiz ekibiyle oynadığı ilk maçını 4-1 kaybeden siyah-beyazlılar, ikinci maçta da umduğu skoru elde edemedi.
İlk maçta bir gol kaydeden Sporting'in golcüsü Paulinho, Portekiz'de oynanan maçta da Beşiktaş ağlarını havalandırdı ve siyah-beyazlılar karşısında 12 yıl aradan sonra bir ilki gerçekleştirdi.
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Krasic'ten sonra bir ilk
Paulinho, Sporting - Beşiktaş maçının 41. dakikasında takımının üçüncü golünü kaydetti.
Opta verilerine göre Paulinho, bu golle birlikteŞ ampiyonlar Ligi gruplarında Milos Krasic'ten (2009/10 sezonu) bu yana Beşiktaş filelerini hem iç sahada hem de deplasmanda havalandıran ilk oyuncu oldu.
Beşiktaş'ı neler bekliyor?
Süper Lig'de ilk 11 haftayı 20 puanla ve dördüncü sırada tamamlayan Beşiktaş, 6 Kasım tarihinde lider Trabzonspor'u ağırlayacak.
Sergen Yalçın'ın öğrencileri, Şampiyonlar Ligi'nde ise 24 Kasım'da evinde Ajax ile karşılaşacak.
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