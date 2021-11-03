Paulinho, Beşiktaş karşısında Krasic'ten sonra bir ilki başardı

Şampiyonlar Ligi'nde istediği performansı gösteremeyen Beşiktaş, dördüncü maçına Sporting karşısında çıktı.

Portekiz ekibiyle oynadığı ilk maçını 4-1 kaybeden siyah-beyazlılar, ikinci maçta da umduğu skoru elde edemedi.

İlk maçta bir gol kaydeden Sporting'in golcüsü Paulinho, Portekiz'de oynanan maçta da Beşiktaş ağlarını havalandırdı ve siyah-beyazlılar karşısında 12 yıl aradan sonra bir ilki gerçekleştirdi.

Krasic'ten sonra bir ilk

Paulinho, Sporting - Beşiktaş maçının 41. dakikasında takımının üçüncü golünü kaydetti.

Opta verilerine göre Paulinho, bu golle birlikteŞ ampiyonlar Ligi gruplarında Milos Krasic'ten (2009/10 sezonu) bu yana Beşiktaş filelerini hem iç sahada hem de deplasmanda havalandıran ilk oyuncu oldu.

2 - Paulinho, Şampiyonlar Ligi gruplarında Milos Krasic'ten (2009/10) bu yana Beşiktaş filelerini hem iç sahada hem de deplasmanda havalandıran ilk oyuncu oldu. Bela. pic.twitter.com/asGJDq31WD — OptaCan (@OptaCan) November 3, 2021

Beşiktaş'ı neler bekliyor?

Süper Lig'de ilk 11 haftayı 20 puanla ve dördüncü sırada tamamlayan Beşiktaş, 6 Kasım tarihinde lider Trabzonspor'u ağırlayacak.

Sergen Yalçın'ın öğrencileri, Şampiyonlar Ligi'nde ise 24 Kasım'da evinde Ajax ile karşılaşacak.

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