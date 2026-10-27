Paul Scholes, Michael Carrick'e yönelik “affedilemez” eleştirilerinin ardından Bruno Fernandes'e Manchester United kaptanı olarak artık güvenilemeyeceğini ve oyuncunun Suudi Arabistan'a gitmesi gerektiğini düşünüyor. Fernandes, Como deplasmanında Şampiyonlar Ligi'nde alınan 4-1'lik yenilginin ardından teknik direktörün taktiklerini sorguladı ve daha sonra Bournemouth maçında ilk 11'den kesildi. Nicky Butt ise Fernandes'in mirasını tehlikeye attığını savundu.

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Fernandes, Como hezimetinin ardından Carrick’i sorguladı

Scholes, Manchester United kaptanı Fernandes’in Carrick’in taktiklerini kamuoyu önünde sorgulamasının ardından Avrupa futbolundan ayrılması gerektiğini söyledi. Fernandes, geçen çarşamba Como deplasmanında alınan 4-1’lik Şampiyonlar Ligi yenilgisinin ardından İtalyan ekibine karşı adam adama baskı yapılmaması kararını eleştirmiş, bunun rakibin özgüven kazanmasına olanak tanıdığını belirtmişti.

Carrick’in taktiksel açıdan hata yapıp yapmadığı sorulduğunda Fernandes, “Bunu görmesi gereken teknik direktör ve ekibi, ben değilim” dedi. Carrick daha sonra orta saha oyuncusunu hafta sonundaki Bournemouth maçında kadro dışı bıraktı. Scholes ise The Good, The Bad & The Football podcast’inde 32 yaşındaki futbolcuyu sert sözlerle eleştirdi.

Scholes, Fernandes’in sözlerini “affedilemez” buldu

Scholes, “Bruno Fernandes’in geçen hafta söyledikleri bence affedilemez” dedi. “Bruno Fernandes’e bundan sonra gideceği herhangi bir takımın kaptanlığı nasıl emanet edilebilir? Bence muhtemelen Avrupa futbolundan uzaklaşıp Suudi Arabistan’a gitmesi, göz önünden çekilmesi gerekiyor. Bundan sonra hiçbir teknik direktörün veya teknik ekip çalışanının ona güvenebileceğini sanmıyorum.”

Scholes, Fernandes’in davranışlarını ilk kez eleştirmiyor. United kaptanı, takımının sezonun ilk maçında Hull City’ye 2-0 yenildiği karşılaşmadaki performansını eleştirdikten sonra Scholes ona “Çeneni kapalı tut” demişti. Scholes ayrıca, United’ın bu maça “daha iyi hazırlanabileceğini” söyleyen savunma oyuncusu Luke Shaw’u Carrick’in konumunu zayıflatmakla suçlamıştı.

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Butt’a göre Fernandes mirasını tehlikeye attı

Scholes’un podcast’teki ortağı Nicky Butt, Fernandes’in son sözleriyle mirasını tehlikeye attığına inanıyor. Butt şöyle dedi: “Yeteneklerini övüyoruz. Son 12-13 yılda çıkıp ‘Bu futbol kulübünde oynamanın ne anlama geldiğini biliyorum. Futbol oynayacak kadar iyiyim, sorumluluğu omuzlayıp takıma liderlik edeceğim. Gol atacağım. Pozisyon yaratacağım. Ayrılmıyorum. Kalıyorum. Mücadele ediyorum’ diyen tek oyuncu oydu. Ve tek bir röportajda kendini bitirdi. Aptallık.”

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Fernandes, 2020’de Sporting Lizbon’dan transfer olduğundan beri düzenli olarak United’ın en iyi oyuncularından biri oldu ancak bu sezon formu düştü. Geçen sezon 21 asistle Premier Lig asist rekorunu kıran futbolcu, bu sezon yalnızca Ipswich karşısında bir asist yapabildi. Attığı dört golün üçü de lige yeni yükselen bu takıma karşı gelirken diğer golünü Şampiyonlar Ligi’nin mütevazı ekiplerinden Sabah’a attı.

Carrick’e sezonu tersine çevirme şansı verildi

United bugün, takımı Premier Lig’de düşme hattının yalnızca bir puan üzerinde 16. sıraya gerileten kötü sonuçlar serisine rağmen Carrick’e kulübün sezonunu tersine çevirme şansı verileceğini doğruladı.

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United cumartesi günü Stamford Bridge’e konuk olacak. Carrick, oyuncularının Ağustos sonunda Ipswich’i yendikleri maçtan bu yana ilk kez üç puan almasını çok istiyor.