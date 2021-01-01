Paul Scholes, Manchester United kalecisi De Gea'dan rahatsız

Manchster United'ın ikon oyuncularından Paul Scholes, kaleci De Gea'nın performansını eleştirdi.

Manchester United 'ın efsane oyuncularından Paul Scholes , Kırmızı Şeytanlar'ın 3-1 kazandığı Newcastle United maçının ardından İspanyol kaleci De Gea'yi eleştirdi.

Scholes 'a göre De Gea, artık Manchester United için gerçek bir sorun haline geldi. Fakat eski İngiliz futbolcu, yine de transferde aciliyetin kaleci değil stoper olduğunu sözlerine ekledi.

Paul Scholes ne söyledi?

Manchester United'ın ikon oyuncusu Paul Scholes, BT Sport 'a verdiği demeçte, De Gea'nın performansından memnun olmadığını ve İspanyol kalecinin sahada gergin durduğunu söyledi. Scholes ayrıca, United'ın gol yeme probleminin devam ettiğini sözlerine ekledi.

"Clean sheet (maçı gol yemeden tamamlama) istatistiği iyi değil. Maçtan önce bahsetmiştik, bence bu takımdaki en büyük zayıflık bu. David (De Gea) çok özensiz. Gerçek bir sorun haline geliyor. Kısa kullanılan köşe vuruşlarında David 'in durduğu yeri anlayabilir misin? Topu da gerçekten kötü bir alana yumrukluyor."

Manchester United kaç maçta gol yemedi?

Ole Gunnar Solskjaer'in ekibi, bu sezon Premier Lig 'de 25 maçın sekizinde gol yememeyi başardı. Yerel kupa mücadelelerinde 5, UEFA Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'nde ise 7 maçta 2 kez kalesini gole kapatabildi.

Büyük resim

Manchester United'ın yaz transfer döneminde stoper transferi için daha fazla kaynak ayrılması gerektiğini düşünen Paul Scholes , şunları söyledi: "Gerçekten baskın karakterde bir stoper eksikliği yaşadıklarını düşünüyorum. Şampiyon olan takımların geçmişine bakarsınız, arka dörtlüde gerçek liderleri vardır."

"Maguire olabilir ama bence onunla birlikte gerçekten baskın kolabilecek birine ihtiyaçları var. Maguire takımı sahada iyi komite ediyor, rakip santrforlar zorluk çıkarabiliyor."

Pogba 'yı satın aldığımızda harika bir oyuncu gibi gözüküyordu. Fred ve McTominay iyi gidiyor. Greenwood bir süperstar olabilir. Rashfordumuz var. Martial

"O kadar uzakta olduğumuzu sanmıyorum. Bence hücum oyunu, orta saha oyunu, Paul Pogba parlak bir oyuncuya benziyordu, satın almamızı umduğumuz oyuncu. Fred ve [Scott] McTominay iyi gidiyor, özellikle McTominay ve saldıran oyuncular.

“Genç [Mason] Greenwood gerçekten reşit oluyor. Bu delikanlı bir süperstar olabilir. Rashford'unuz var, Martial var. Martial güven için mücadele ediyor sanırım ama bu delikanlının (Rashford) gerçek bir yeteneği var."