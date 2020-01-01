Paul Scholes: Manchester United, David de Gea olmadan ilk 10'a bile giremezdi

Manchester United'ın eski futbolcusu Paul Scholes, yediği hatalı goller nedeniyle eleştirilen kaleci David De Gea'ya sahip çıktı.

Instagram hesabından paylaşım yapan Paul Scholes, "Evet, kötü zamanlar geçiriyor olabilir ama son 6 sezondur onsuz ilk 10'a bile giremezdi" ifadelerini kullandı.

United'ın efsane futbolcusu, İspanyol kalecinin yakın zamanda eski formuna kavuşacağını sözlerine ekledi.

De Gea, takımının 'ye 3-1 mağlup olduğu Federasyon Kupası yarı final maçından sonra, yediği goller sebebiyle İngiliz taraftarların ağır eleştirilerine maruz kalmıştı.

Profesyonel kariyerine altyapısından yetiştiği 'de adım atan De Gea, 2011 yazında 25 milyon euro karşılığında United'a transfer olmuştu.