Kulüp efsanesi, Erik ten Hag'ın ilk maçında sahada gördüklerine inanamadı.

Paul Scholes, Manchester United orta saha oyuncuları Scott McTominay ve Fred'in, pazar günü Brighton'a karşı "saçma" performans sergilediklerini gördükten sonra bazı tavsiyelerde bulundu.

Pascal Gross'un ilk yarıdaki iki golü, United'ın Erik ten Hag dönemine 2-1'lik mağlubyetle başlamasına neden oldu.

Scholes, Old Trafford'daki nihai sonuca çok kızdı ve orta sahada göze çarpan zayıflıkları vurgulamak için sosyal medyayı kullandı.

Scholes, Manchester United'ın orta saha oyuncularına ne gibi tavsiyelerde bulundu?

United'ın ünlü 92 sınıfının bir diğer üyesi Gary Neville, sosyal medya hesabı üzerinden Scholes'un Instagram paylaşımının bir ekran görüntüsünü yayınladı.

Neville, Twitter gönderisine şu notu yazdı: "Ve Instagram'da Scholesey koptu."

Scholes'un tam mesajı ise şöyleydi: "Her şey topu alırken vücut şekilleriyle ilgili. Çoğu zaman kendi kalelerine dönük ve sadece tek yönlü oynayabiliyorlar... Tanrı aşkına, daha yetenekli oyuncularınızı oyuna alın! Herkese iyi haftalar."

Scholes, United'ı 'karmakarışık' olarak tanımladı

Scholes, United'ın Brighton'a karşı özellikle ilk yarıda sergilediği performanstan rahatsız oldu ve Fred ile McTominay ikilisini eleştirdi.

Kırmızı Şeytanlar'ın efsanesi, Premier League Productions'a yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Manchester United için şoke edici bir başlangıçtı ve ilk yarı gerçekten karmakarışıktı.

"İlk birkaç dakikadan itibaren bunun kötü olacağına dair işaretler vardı. McTominay her zaman topla koşmaya çalışıyordu. Bu saçma. Sahanın ortasındaki kalite gerçekten kötüydü.

"Oyundan atılmadığı için mutluydum ama bence biraz şanslıydı. Yine pas vermek yerine topla koşuyor, kesinlikle gülünç.

"Kolaylıkla kırmızı kart görebilirdi. Sahanın ortasındaki kalite yeterince iyi değildi. Bunu son birkaç yıldır bu iki oyuncuda gördük."

Scholes, Ten Hag'ın orta saha oyuncularından en az birini oynatmaması gerektiğini önermeye devam etti ve şunları ekledi:

"Ten Hag, Fred ve McTominay'dan sadece birini oynatmak zorunda kalacak ama muhtemelen onlardan biri bile çok fazla.

"Fred her zaman topu veriyor ve McTominay sürekli topla koşmaya çalışıyor. Sonra da kaybediyor. En iyi oyuncularınıza pas verin! O kadar da zor değil."