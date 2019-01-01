Paul Scholes: Man United'ın ileri üçlüsü Avrupa'nın en iyileri arasında
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Premier Lig'in 20. hafta mücadelelerinde Manchester United ile Burnley karşı karşıya geldi. Kırmızı Şeytanlar mücadeleden Anthony Martial ve Marcus Rashford'un golleriyle 2-0 galip ayrıldı.
BT Sport'a konuşan Paul Scholes ise Manchester United'ın ileri üçlüsünün Avrupa'nın en iyileri arasında olduğunu belirtti:
"Manchester United'ın ileri üçlüsü ligdeki takımlar kadar iyi hatta Avrupa'nın en iyileri arasında. Martial, Rashford ve James. Hepsi inanılmazlar. Beni endişelendiren Paul Pogba. Konsantre olur ve kalitesini ortaya koyarsa ondan daha iyi bir orta saha bulamazsınız."
Kırmızı Şeytanlar, Burnley karşısında aldığı üç puanla ligde 5. sıraya yerleşti.