Paul Scholes: Liverpool, Old Trafford'da kazanmalıydı

Manchester United’ın efsane oyuncularından Paul Scholes, Liverpool’un Old Trafford’da bıraktığı 2 puanın şampiyonluğu kaybettireceğini düşünüyor.

24 Şubat’ta Old Trafford’da oynanan ve 0-0 sonra eren - maçında ev sahibi ekip ilk 25 dakikada Ander Herrera, Juan Mata ve Jesse Lingard’ın sakatlıkları sebebiyle üç değişiklik hakkını kullanmak zorunda kalmıştı.

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Paul Scholes bu konuyla ilgili yaptığı açıklamada “İki takımın da bu sezon içerisinde yaptıkları inanılmaz. Kaybeden takım için üzgün olmayacağım ama iki takıma da hayranlık duymamak elde değil. Geriye dönüp baktığınızda Liverpool’un en büyük hatası Old Trafford’da Manchester United’ı yenememek oldu. Zaten eksikliklerle sahaya çıkan United, ilk yarıda üç oyuncu değişiklik hakkını da kullanmıştı. Liverpool o maç çok kötü oynamıştı. Öte yandan ise Old Trafford’a geldiğinde güçlü bir takım gibi maçı domine etmeyi başarmıştı” ifadelerini kullandı.

Son iki haftasına girilen Premier Lig’de Manchester City 92 puanla liderlik koltuğunda otururken, ikinci sıradaki Liverpool’un 91 puanı bulunuyor.