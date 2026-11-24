Paul Scholes, Manchester United'ın pazar günü Liverpool'a 4-0 yenildiği maçta Lisandro Martinez'i takım arkadaşlarını "aldatmakla" suçladı. Eski orta saha oyuncusu, Anfield'daki kötü savunma performansının ardından Mauricio Pochettino'nun tüm kadrosunun fiziksel yeterliliğini de sorguladı.

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Scholes, Anfield'daki ağır yenilginin ardından Martinez'i eleştirdi

Scholes, pazar günü Anfield'da alınan moral bozucu 4-0'lık Liverpool yenilgisinde Martinez'i takım arkadaşlarını "aldatmakla" suçladı. Bu kötü sonuç, Michael Carrick'in yerine göreve gelen yeni teknik direktör Pochettino'nun görev süresine mümkün olan en kötü başlangıcı yapmasına neden oldu. Leny Yoro erken bir kırmızı kart görse de Pochettino, devraldığı kadrodan çok daha güçlü bir direnç beklerdi. Ancak Manchester United, alışıldık şekilde dağıldı ve dört gol yiyerek bu sezon Avrupa'nın beş büyük liginde en fazla gol yiyen takım hâline geldi.

Daha önce United yönetimini yeterince yetenekli oyuncu transfer etmediği için eleştiren Martinez, Scholes'un özellikle tepkisini çekti. Arjantinli oyuncu, orta yuvarlak yakınlarında Bradley Barcola'yı durdurmak için yeterince çaba göstermeyince Rio Ngumoha'nın ikinci yarıdaki golünde büyük pay sahibi oldu.

Eski orta saha oyuncusu, Martinez'in Premier Lig'e fiziksel uygunluğunu sorguladı

Scholes, The Good, The Bad & The Football programında United'ın geri dönüşüne dair en küçük umudu da bitiren pozisyonu değerlendirirken sözünü sakınmadı. Geriye gerektiği gibi koşmadıkları için Martinez'in yanı sıra diğer savunmacılar Harry Maguire ve Matthijs de Ligt'i de hedef aldı.

"Dünkü üçüncü golde Maguire, De Ligt ve Martinez var. Bu resmen futbola ihanet çünkü o [Martinez] geriye koşmak istemedi," dedi Scholes. "Fiziksel olarak Premier Lig'e uygun değil, kesinlikle değil. Ten Hag döneminde transfer olduğunda üç ya da dört yıl önce bunu hepimiz söylemiştik."

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Scholes, kadronun atletizm eksikliğine dikkat çekti

Scholes, bireysel hataların ötesinde, United kadrosunun fiziksel durumu ve atletizmi konusunda ligdeki rakipleriyle kıyaslandığında ciddi endişe duyduğunu dile getirdi. United'ın ağır kalan performansını, yakın zamanda Brighton'da gördüğü yüksek kondisyon seviyesiyle karşılaştırdı.

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"En büyük sorunumuz, bu oyuncu grubunun diğer herkese kıyasla fiziksel gücü ve atletizmi," diye açıkladı Scholes. "Geçenlerde Brighton'ı izlediğimde de söyledim, şu anda üst düzey bir takım. Yakaladıkları fırsatlarla dün de kazanmalıydılar ama bu kadar kondisyonlu bir takım hiç görmedim.

"O yoğunluk inanılmazdı. United'ı izlediğimde bunu hayal bile edemiyorum, Brighton'da gördüklerimden çok ama çok uzaktalar. Bunun çaba göstermemeleriyle ilgili olduğunu düşünmüyorum, sadece yeterince atletik oyuncuları olduğunu sanmıyorum. Bence ellerinden geldiğince sıkı çalışabilirler."

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Pochettino'yu gol yiyen savunmayı düzeltmek için büyük bir görev bekliyor

Martinez ve savunmadaki takım arkadaşları, önümüzdeki haftalarda fiziksel yeterliliklerini ve kararlılıklarını kanıtlamak için yoğun baskı altında olacak. Pochettino'nun kadrodaki atletizm eksikliğini nasıl gidereceği ve Anfield'daki bu ağır yenilginin ardından takımın gururunu nasıl geri kazandıracağı, görev süresinin ilk dönemine yön verecek.