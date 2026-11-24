Paul Scholes, Manchester United'ın pazar günü Liverpool'a 4-0 yenildiği maçta Lisandro Martinez'i takım arkadaşlarını "aldatmakla" suçlayarak savunma oyuncusuna sert eleştiriler yöneltti. Eski orta saha oyuncusu, Anfield'daki kötü savunma performansının ardından Mauricio Pochettino'nun tüm kadrosunun fiziksel kapasitesini de sorguladı.

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Scholes, Anfield'daki hezimetin ardından Martinez'i eleştirdi

Scholes, pazar günü Anfield'da alınan moral bozucu 4-0'lık Liverpool yenilgisinde Martinez'i takım arkadaşlarını "aldatmakla" suçladı. Bu kötü sonuç, Michael Carrick'in yerine göreve gelen yeni teknik direktör Pochettino'nun görevine mümkün olan en kötü başlangıcı yapmasına neden oldu. Leny Yoro erken bir kırmızı kart görmüş olsa da Pochettino, devraldığı kadrodan çok daha güçlü bir direnç beklerdi. Manchester United ise alışıldık şekilde dağıldı ve dört gol yiyerek bu sezon Avrupa'nın en büyük beş liginde en fazla gol yiyen takım hâline geldi.

Daha önce yeterince yetenekli oyuncu transfer etmediği için United yönetimini eleştiren Martinez, Scholes'un tepkisini özellikle çekti. Arjantinli futbolcu, orta saha yuvarlağı yakınında Bradley Barcola'yı durdurmak için yeterince çaba göstermemesinin ardından Rio Ngumoha'nın ikinci yarıdaki golünde büyük pay sahibi oldu.

Eski orta saha oyuncusu, savunmacının Premier Lig'e uygunluğunu sorguladı

Scholes, The Good, The Bad & The Football programında, Midnite sponsorluğunda yaptığı değerlendirmede United'ın geri dönüşüne dair en ufak umudu da bitiren pozisyonu analiz ederken sözünü sakınmadı. Martinez'in yanı sıra diğer savunmacılar Harry Maguire ve Matthijs de Ligt'ı da gerektiği gibi geriye dönmemeleri nedeniyle eleştirdi.

Scholes, "Dünkü üçüncü golde Maguire, De Ligt ve Martinez oradaydı. Bu, futbola düpedüz ihanet çünkü o [Martinez] geriye koşmak istemedi," dedi. "Fiziksel olarak Premier Lig'e uygun değil, gerçekten değil. Üç ya da dört yıl önce Ten Hag döneminde transfer edildiğinde de hepimiz bunu söylemiştik."

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Scholes, kadronun atletizm eksikliğine dikkat çekti

Scholes, bireysel hataların ötesinde, United kadrosunun fiziksel durumu ve atletik kapasitesinin ligdeki rakiplerine kıyasla geride kalmasından duyduğu derin endişeyi dile getirdi. United'ın ağır kalan oyununu, kısa süre önce Brighton'da gördüğü yüksek kondisyon seviyesiyle karşılaştırdı.

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Scholes, "En büyük sorunumuz, bu oyuncu grubunun fiziksel gücü ve atletik kapasitesinin diğer herkesin gerisinde olması," diye açıkladı. "Geçenlerde Brighton'ı izlediğimde de söylemiştim, şu anda üst düzey bir takım. Dün de yakaladıkları fırsatlarla yine kazanmalıydılar ama bu kadar fit bir takım hiç görmedim.

"O yoğunluk inanılmazdı. United'ı izlerken bunu hayal bile edemiyorum; Brighton'da gördüklerimden çok uzaktalar. Meselenin çaba olduğunu sanmıyorum, bence gereken atletik oyunculara sahip değiller. Ellerinden geldiğince sıkı çalışabilirler."

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Savunma sorununu çözmek Pochettino için büyük bir görev

Martinez ve savunmadaki takım arkadaşları, önümüzdeki haftalarda fiziksel yeterliliklerini ve mücadeleye bağlılıklarını kanıtlamak için yoğun bir inceleme altında olacak. Pochettino'nun kadronun atletizm eksikliğini nasıl gidereceği ve Anfield'daki bu ağır yenilginin ardından gururu nasıl yeniden tesis edeceği, görev süresinin ilk dönemini belirleyecek.