Paul Scholes: Frank Lampard ve Steven Gerrard ile kıyaslanmaktan sıkıldım

Manchester United'ın efsanevi orta saha oyuncusu, İngiltere Millî Takımı'ndan eski takım arkadaşları hakkında konuştu.

'ın eski yıldızı Paul Scholes, kendisiyle birlikte döneminin en iyi İngiliz orta saha oyuncuları olarak kabul edilen Steven Gerrard ve Frank Lampard ile ilgili görüşlerini paylaştı.

BBC 5’ in konuğu olan Scholes’a yöneltilen, “Hanginiz daha iyiydi? Sen mi, Lampard mı, Gerrard mı?” sorusuna, “Bunu duymaktan çok sıkıldım. Dürüst olayım, kimin daha iyi olduğunu söylememin bir önemi yok. Herkesin kendi düşüncesi var zaten. Frank ve Stevie çok özel oyunculardı. Ancak üçümüz de birbirimizden farklıydık” diye cevap verdi.

Scholes, “Lampard, gol atma konusunda gelmiş geçmiş en iyi orta saha oyuncusuydu. Arkasında Claude Makelele oynuyordu ve rahatlıkla hücuma çıkabiliyordu. Takımı da ondan gol atmasını bekliyordu. Gerrard ise saha içerisinde hemen hemen her şeyi yapabiliyordu. Çok hızlı, çok güçlü, çok fiziksel bir oyuncuydu” diyerek sözlerini sürdürdü.

Daha fazla takım

Scholes son olarak, “Savunma üçümüzün de en kötü özelliğiydi. Hiçbirimiz iyi savunma yapamazdık” sözleriyle konuşmasını noktaladı.