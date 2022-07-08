Hollandalı teknik adamın takımı ayağa kaldırmak için yaptığı köklü değişiklikler tartışma yarattı.

Manchester United'ın efsane isimlerinden Paul Scholes, Erik ten Hag'ın göreve geldikten sonra hayata geçirdiği beş kuralın gerekliliğini sorguladı.

Ten Hag, geçen sezon Premier Lig'i tarihindeki en düşük puan toplamıyla tamamlayan Manchester United'ı zirveye taşımak için sert önlemler aldı.

Mirror'ın haberine göre; maç haftalarında alkolü yasaklayan Hollandalı, beslenme üzerinde tam kontrol sağlamak için oyuncuların kişisel şef tutmasına da izin vermiyor.

Antrenmanlara ve takım toplantılarına geç kalan oyuncuların kadroya giremeyeceğini kesin bir şekilde belirten Ten Hag, haftalık vücut kitle indeksi ölçümleriyle kadrodaki herkesin fit kaldığından emin olmak istiyor.

Son kural ise belki de en dikkat çekici olan. Oyuncuların şikayetlerini sadece Ten Hag'a bildirmeleri gerekiyor. Bu tip bir konuda menajerleriyle veya basınla konuşmaları yasak.

Scholes ne söyledi?

United formasıyla 11 Premier Lig şampiyonluğu yaşayan Scholes başarı için bu kuralların gerekli olmadığına inanıyor.

Instagram'da Ten Hag'ın kurallarıyla ilgili bir haberi paylaşan Scholes, gönderisine alaycı bir mesaj ekledi.

"Kişisel şefim ya da sızlanacak bir menajerim olmadan ne yapardım bilmiyorum."

United'da transferler gecikti

Geçen sezon zirvenin uzağında kalan United, ligde altıncı sırayı alarak Şampiyonlar Ligi biletini de kaçırmıştı.

Takımı Ralf Rangnick'ten devralan Ten Hag yeni sezona beş transferle girmeyi hedefliyor. Ancak şu ana kadar sadece Tyrell Malacia'yı kadroya katabildiler.

Frenkie de Jong için Barcelona'yla görüşmeleri sürdüren United, Brentford'dan ayrılan Christian Eriksen'le de prensipte anlaştı.

Cristiano Ronaldo'yla ilgili ayrılık haberlerinin gölgesinde forvet arayışına da devam eden Kırmızı Şeytanlar, Ajax'tan Antony ve Lisandro Martinez'le ilgileniyor.