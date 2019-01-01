Paul Pogba'ya ırkçı saldırı, Manchester United'dan açıklama

Wolverhampton maçında penaltı kaçıran Paul Pogba, internet platformlarında ırkçı saldırılara maruz kaldı.

'da gündem Paul Pogba'ya yönelik ırkçı saldırılar.

Kırmızı Şeytanlar'ın Wolverhampton ile deplasmanda 1-1 berabere kaldığı maçın ikinci yarısında penaltı kaçıran Pogba, özellikle Twitter'da ağır ırkçı hakaretlere maruz kaldı.

İnternet trollerinin ırkçı tweetlerinde, Pogba'nın penaltı atışını Marcus Rashford'dan alarak kendisinin kullanmasına yönelik öfkenin bir ortak tema olarak yer ettiği görüldü.

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Manchester United, konuyla ilgili yaptığı açıklamada "Kulübümüz Pogba'ya yönelik ırkçı saldırılardan iğrenmektedir ve bu saldırıları tümüyle lanetlemektedir. Bu saldırılarda bulunan bireyler kulübümüzün değerlerini yansıtmamaktadır ve taraftarlarımızın büyük bir çoğunluğunun bu kişilere karşı durması umut vericidir." ifadelerini kullandı.

Pogba'nın United'daki takım arkadaşları da Fransız futbolcuya destek olurlarken, Twitter'ın ırkçı paylaşımlarda bulunanların tespiti için daha fazla efor sarf etmesi çağrısında bulundular.

İstanbul'da ile arasında oynanan Süper Kupa maçındaki son penaltı atışını kaçıran Chelseali Tammy Abraham da benzer saldırılara maruz kalmış, Frank Lampard bu içerikleri "mide bulandırıcı" olarak nitelendirmişti.