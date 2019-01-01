Paul Pogba'nın Manchester United'daki geleceği Şampiyonlar Ligi'ne bağlı

Jose Mourinho takımdan gönderilse de Paul Pogba'nın yaz transfer döneminde Manhcester United'dan ayrılma ihtimali sürüyor.

2016 yazında Juventus'tan 105 milyon euro'luk rekor bedelle Manchester United'a transfer olan Paul Pogba'nın İngiliz kulübündeki akıbeti belirsizliğini koruyor.

Jose Mourinho ile yaşadığı sorunların ardından Juventus'a geri döneceği konuşulan ancak Portekizli teknik adamın kulüpten gönderilmesiyle birlikte eski formuna geri dönen Pogba, takımdan ayrılmayı tamamen aklından çıkarmadı.

Tuttosport'ta yer alan habere göre Fransız futbolcu, Manchester United'ın Şampiyonlar Ligi bileti alamaması durumunda Juventus'a transfer olmaya sıcak bakıyor. Manchester United sezon sonunda Şampiyonlar Ligi'ne giderse Pogba'nın takımdaki kalıcılığı da kesinleşebilir.

Ole Gunnar Solskjaer'in göreve gelmesiyle birlikte kendini bulan Pogba, bu süreçte Premier Lig'de çıktığı 11 maçta 8 gol atıp 6 asist yaptı.