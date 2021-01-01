Paul Pogba'nın kardeşi ortalığı karıştıracak: Umarım Barcelona ile imzalar

Paul Pogba'nın kendisinden değil ama çevresinden gelen açıklamalar Manchester United taraftarlarını kızdırmaya devam edecek gibi...

Paul Pogba'nın adı her transfer döneminde fısıltı gazetelerinin sayfalarını dolduruyor.

Yeni transfer dönemi başlamadan önce de oyuncunun geleceği hakkındaki soru işaretleri artıyor. Fransız orta sahanın adı yakın geçmişte Real Madrid ve Barcelona ile yoğun bir şekilde bağlantılıydı.

Ağabeyi Mathias'ın son açıklaması da bu doğrultuda ilerleyen haberlerin güçlenmesine neden olabilir.

Mathias Pogba ne dedi?

Paul Pogba'nın iki ağabeyi de futbolcu. Florentin, bir dönem Gençlerbirliği forması giymişti ve şimdi Sochaux için ter döküyor.

Florentin'in ikizi Mathias ise Slovenya ekiplerinden NK Tabor Sezana'da top koşturuyor.

El Chiringuito'ya telefonla bağlanan Mathias kardeşi Paul için gönlünden geçenleri dile getirdi:

"Transferini şimdi değil, Avrupa Ligi'ni kazandığında konuşacağız."

"Bu konuda çok fazla şey bilmiyorum ama eğer soru buysa umarım Barca'ya imza atar."

Raiola da konuşmuştu

Bir önceki transfer dönemine başlamasına iki hafta kala bu sefer oyuncunun menajeri Mina Raiola konuşmuştu.

Raiola, “Manchester United'da Paul Pogba için her şeyin bittiğini söyleyebilirim. Oradaki zamanını doldurdu. Ocak ayında büyük oyuncular neredeyse hiç hareket etmez. Koşullar bunu zorlaştırıyor. Bu nedenle transferin yazın gerçekleşmesi daha olası. Yazın ne olacağını görelim” diyerek adeta bugünleri işaret etmişti.

Fakat ünlü menajerin o gün yaptığı açıklamalar Manchester United taraftarlarından tarafından tepkiyle karşılanmıştı.

Paul Pogba'nın Manchester United kariyeri

Pogba futbol kariyerindeki ilk çıkışını Manchester United'da yapsa da genç yaşta Juventus'un yolunu tuttu.

2016'da 89 milyon sterlin'lik bir bonservis bedeliyle Old Trafford'a geri döndü. İkinci döneminde beşinci sezonu tamamladı ama sadece 1 Avrupa Ligi ve 1 FA Cup kazandı.

Öte yandan bu dönemde Fransa Milli Takımı ile Dünya Kupası kazandı ve Avrupa'nın devlerinin radarında olmaya devam etti. Başarılı orta saha oyuncusu kırmızı forma altında 205 maça çıkıp 39 gol attı.

28 yaşındaki oyuncunun kulübüyle sözleşmesi 2022 yazına kadar devam edecek.