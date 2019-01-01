Paul Pogba: Zidane yönetimindeki Real Madrid'de oynamak rüya gibi bir şey

Paul Pogba, Real Madrid'e olan hayranlığını dile getirerek bir kez daha Manchester United'dan ayrılabileceğı dedikodusunu gündeme getirdi.

'ın yıldızı Paul Pogba, 'e transfer olmanın "hayal" gibi olacağını ilan ederek Old Trafford'dan ayrılabileceği yönündeki spekülasyonları körükledi.

Sezonun ilk yarısında Jose Mourinho ile yaşadığı çatışmayla gündeme gelen Pogba'nın takımdan ayrılması olası görünüyordu.

Ancak takımın başına Ole Gunnar Solskjaer'in gelmesiyle her şey değişti ve Fransız yıldız, Solskjaer'in takımda kalıcı olması gerektiğini belirtti.

Pogba, Çarşamba günü düzenlenen Milli Takımı basın toplantısında Real Madrid'e hayranlığını dile getirince bu spekülasyonlar güçlendi.

Fransız orta saha, “Her zaman söylediğim gibi, Real Madrid herkes için bir rüya. Dünyanın en büyük kulüplerinden biri. Aynı zamanda takımın başında Zidane var ve bu futbolu seven herkes için bir rüya. Şu an Manchester United forması giyiyorum ve mutluyum ancak geleceğin neler getireceğini bilmiyoruz.” şeklinde konuştu.

Yıldız futbolcu bu sezon Manchester United formasıyla resmi olarak 37 maça çıktı, 14 gol attı, 11 asist yaptı.