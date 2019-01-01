Paul Pogba sahalara ne zaman dönecek? Solskjaer'den açıklama...

Norveçli teknik adam, bir aydır sahalardan uzak kalan Paul Pogba'nın dönüşü için tarih verdi...

Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, Paul Pogba'nın Aralık ayı itibarıyla sahalara dönebileceğini söyledi.

Bilindiği üzere Fransız yıldız 30 Eylül'de ile oynanan maçtan bu yana sakatlığı nedeniyle sahalardan uzak kalmıştı.

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Mancheter United, Pogba'nın yokluğunda bu süreçte şu ana kadar çıktığı 7 resmi maçta 3 galibiyet, 2 beraberlik, 2 de yenilgi almıştı.

Solskjaer, Partizan ile UEFA 'nde oynanancak maç öncesi düzenlenen basın toplantısında Pogba'nın durumuyla ilgili şöyle konuştu: "Takımla birlikte çalışmalara başlaması fazla süre almayacaktır. Milli maçların olacağı arada çok sıkı çalışacak ve daha sonra aramıza katılacaktır. Aralık ayı itibarıyla hazır hale gelmesini bekliyoruz."

26 yaşındaki oyuncu bu sezon Manchester United forması altında çıktığı 6 resmi maçta 2 asist yapmıştı.