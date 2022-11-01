Adı son dönemde çok sayıda adli vaka ile anılan Paul Pogba, yaşadığı sakatlık nedeniye Katar'da düzenlenecek Dünya Kupası'nı kaçıracak.

Dünya Kupası'nın son şampiyonu Fransa'nın kariyerini Juventus'ta sürdüren yıldızı Paul Pogba'nın menajeri Rafaela Pimenta, deneyimli oyuncunun yaşadığı diz sakatlığını atlatması için daha fazla zamana ihtiyaç duyduğunu ve bu nedenle Katar'da bu ay başlayacak olan 2022 Dünya Kupası'nda forma giymesinin mümkün olmadığını açıkladı.

Pimenta ne söyledi?

"Torino ve Pittsburgh'da dün ve bugün yapılan tıbbi incelemenin ardından, Paul Pogba'nın ameliyatından sonra hala zamana ihtiyacı olacağını bildirmek son derece acı verici. Pogba'nın iyileşme süreci beklediğimizden uzun sürecek ve bu nedenle Dünya Kupası'ndan önce Juventus'a ya da Dünya Kupası sırasında Fransa Milli Takımı'na katılamayacak"

Juventus Teknik Direktörü Massimiliano Allegri geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada Pogba'nın Dünya Kupası öncesinde Juventus forması giymesini çok düşük bir ihtimal olarak değerlendirmişti.

İtalyan basını ise oyuncunun yaşadığı kalça sakatlığı nedeniyle 15 gün daha sahalardan uzak kalacağını öne sürmüştü. Yaz transfer döneminde katıldığı Juventus ile henüz sahaya çıkamayan Pogba, sağ dizinde bir menisküs problemi yaşamıştı.

Dört yıl önce Fransa'nın Hırvatistan'ı 4-2 yendiği finalde gol sevinci yaşayan Pogba, Juventus'ta sakatlığı bulunan 12 oyuncudan biri olarak göze çarpıyor.

Öte yandan Pogba'nın yanı sıra yıldız oyuncunun 2018 Dünya Kupası'ndaki partneri N'Golo Kante'den de yoksun olacak Fransa Teknik Direktörü Didier Deschamps'ın orta sahada nasıl bir formül bulacağı da merakla bekleniyor.