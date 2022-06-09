Paul Pogba'nın Amazon Prime belgeseli Pogmentary'nin yayın tarihi belli oldu: 'Pogmentary' ne zaman ve nasıl izlenecek?

Paul Pogba'nın hayatını konu alan belgesel kısa bir süre futbolseverlerle buluşacak.

Manchester United ile olan kontratının sonuna gelen ve başta Juventus olmak üzere çok sayıda büyük kulübün transfer listesinde üst sıralarda yer alan Paul Pogba'nın hayatı belgesele konu oldu. Amazon Prime tarafından çekilen belgesele ilişkin olarak bilmek istediğiniz her şeye GOAL aracılığıyla göz atın.

2016'da Manchester United'a 105 milyon euro karşılığında transfer olduğunda dünyanın en pahalı oyuncularından biri olan Pogba, kendi jenerasyonunun en yetenekli futbolcularından biri olarak gösteriliyor. Kişiliği, yeteneği ve kariyeriyle futbol dünyasının en ikonik isimlerinden biri olan Fransız yıldızın yeni takımı kadar belgeseli de merakla bekleniyor.

Ne söylendi?

Yapımcılar tarafından 'The Pogmentary' olarak adlandırılan belgesel, Paul Pogba'nın sahadaki başarılarını ve saha dışındaki hayatını konu alacak. Amazon'un Avrupa yapımlarının başında bulunan Georgia Brown belgeselin Pogba'nın futboldaki hayatından çok saha dışındaki yaşamına odaklandığını belirtirken, bu bölümün daha ilgi çekici olabileceğini savundu:

"Hepimiz Paul'un sahada neler yapabileceğini biliyoruz ama saha dışındaki etkisi çok daha büyük. Hiç şüphesiz bir neslin ikonlarından biri. Prime Video saha dışındaki Pogba'yı yansıtacak ve hikayesini kendi ağzından dinleme fırsatı sunacak. Bunun hayranları için eşsiz bir fırsat olacağını ve yıllarca unutulmayacak bir işin ortaya çıkacağına inanıyoruz"

Manchester United kariyeri boyunca Sir Alex Ferguson, Jose Mourinho ve Ole Gunnar Solskjaer gibi teknik direktörlerle çalışan Pogba, başta Graeme Souness ve Roy Keane gibi olmak üzere çok sayıda yüksek profilli futbol yorumcusundan oldukça sert eleştiriler de almıştı.

Paul Pogba'nın Amazon'daki belgeseli ne zaman yayımlanacak?

Amazon Prime'ın Paul Pogba belgeseli 17 Haziran 2022'de yayımlanacak. Yayım tarihi oldukça yaklaşan belgesele ilişkin ilk haberler Nisan 2021'de çıkmıştı.

Paul Pogba'nın Amazon belgeseli nasıl izlenebilir?

Paul Pogba'nın belgeselini izlemek için bir Amazon Prime Video aboneliğine ihtiyacınız olacak. Türkiye'den de üye olunabilen Amazon'un ülkede çok sayıda abonesi bulunuyor.

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