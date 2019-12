Paul Pogba: Manchester United tarihin en büyük kulübü

Manchester United'ın Everton'ı konuk edeceği mücadelede Kırmızı Şeytanlar, 1937'den bu yana devam eden seriyi bozmak istemiyor.

Premier Lig'in 17. haftasında ile , 15 Aralık Pazar günü Old Trafford'da karşı karşıya gelecek.

Bu karşılaşma Kırmızı Şeytanlar için farklı bir anlam daha taşıyor.

Manchester United, 1937 yılında başlayan ve 82 yıldır devam eden maç kadrosunda en az 1 akademi mezunu oyuncu bulundurma serisini 4000 maça çıkartmak istiyor.

16 yaşında İngiliz ekibin kadrosuna katılan ve bu sezon Eylül ayından bu yana sakatlığı sebebiyle formasından uzak kalan Paul Pogba kulübün resmi internet sitesine açıklamalarda bulundu.

Pogba "As takıma yükselen genç oyunculara sakatlıklardan ötürü burada bulunma fırsatını buldukları için şanslı olduklarını söylüyorum. Sakat oyuncular tekrar sağlığına kavuşana kadar kendilerini göstermek için bir fırsat yakaladılar. Sakatlanan bir oyuncunun yerine forma şansı bulan genç oyuncunun harika performans sergileyip kariyerinin sonuna kadar as takımda kalıp kalmayacağını bilemezsiniz" ifadelerini kullandı.

Haberin devamı aşağıda

Kadrodaki genç oyuncuları değerlendiren Pogba "Mason Greenwood, Brandon Williams, James Garner, Angel Gomes, Tahith Chong ve diğer bütün oyuncuların hepsi as takımda yer almak için her şeye sahip kaliteli oyuncular. Axel Tuanzebe'yi bu oyunculardan ayrı tutuyorum. Her ne kadar genç olsa da, uzun zamandır as takım kadrosunda yer alıyor. Şans bulduklarında Mason goller atabiliyor veya Brandon Williams daha 6 aydır burada olmasına rağmen iyi bir performans sergileyebiliyor. Bütün bunlar kulübün ve teknik direktörün istediği şeyler" şeklinde konuştu.

Takımdan ayrılma ihtimali konuşulan Fransız yıldız "Umarım gençlere yardım edebilirim. Belki de tarihin en büyük kulübünde şans bulmayı başardılar. Onlara buldukları fırsatı iyi değerlendirmeleri gerektiğini ve hiçbir şeyden korkmamaları gerektiğini söylüyorum. İleride içlerinden biri gelip benim yerimi alacaktır" dedi.

16 haftası geride kalan Premier Lig'de 24 puanla beşinci sırada bulunan Manchester United, UEFA 'nde grubunu lider bitirerek son 32 takım arasına kalmayı başarıd.