Juventus'a transfer olmaya hazırlanan Fransız oyuncunun, İngiliz ekibine maliyeti dudak uçuklatıyor.

Manchester United ile olan kontratının sona ermesinin ardından kulüpten ayrılan ve Juventus'a dönmeye hazırlanan Paul Pogba, İngiliz ekibiyle olan kontratını tamamladığı için yaklaşık 4.5 milyon euro'luk sadakat bonusunu almaya hak kazandı.

Fransız oyuncunun hayal kırıklığıyla geçen Manchester United macerasının faturası da böylece biraz daha arttı.

2012'de 1.8 milyon euro karşılığında Manchester United'dan Juventus'a transfer olan ve İngiliz devine dört yıl sonra 104 milyon euro'ya dönen Pogba, için Nisan ayında hayatını kaybeden menajeri Mino Raiola'ya da 46 milyon euro'luk komisyon ödenmişti.

Kontratının ilk yılında 10, sonraki yıllarında ise 9 milyon euro kazanan Pogba'nın kontratında çeşitli bonuslar da yer aldı.

Yeni adresi Juventus

Her yıl yaklaşık 3.5 milyon euro reklam ücreti ve Manchester United'ın Şampiyonlar Ligi'ne katılım hakkı elde ettiği her sezon 2.2 milyon euro bonus elde eden Pogba'nın maliyeti böylece 256.84 milyon euro'ya kadar çıktı. Manchester United formasıyla 226 maça çıkan Pogba'nın maç başı ücreti böylece 1.1 milyon euro'yu aşarken, bu durum büyük bir mali yüke neden oldu.

Fransa Milli Takımı ile Dünya Kupası'nı kazanma başarısı gösteren Pogba, yaklaşan 2022 Dünya Kupası öncesinde de ülkesinin orta sahadaki en önemli oyuncusu konumunda yer alıyor. PSG'den de teklif alan oyuncunun bu sezon ülkesine dönmemesi ve yeni sezonda bir kez daha Serie A'da Juventus formasıyla mücadele etmesi bekleniyor.

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