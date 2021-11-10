Paul Pogba, Manchester United'daki son maçını mı oynadı?

Paul Pogba'nın Manchester United kariyeri bir türlü istediği gibi gitmedi ve artık yolun sonuna gelindiği açıkça ortada.

Kulüp, 2022'nin yazında sözleşmesi sona erecek Fransız yıldızla kontrat yenilemeyi düşünmüyor. Bu kararda, Pogba'nın menajeri Mino Raiola'nın United'ı adeta canından bezdirmesi de çok büyük etken.

Geçtiğimiz günlerde Fransa Milî Takımı kampına katılan Pogba, antrenmanda sakatlandı ve ocak ayına kadar forma giyemeyecek.

Bu da yıldız oyuncunun United kariyerinin bittiği anlamına gelebilir.

Pogba, ocak ayında gidiyor mu?

The Sun'da yer alan habere göre United, Pogba'yı tamamen gözden çıkardı ve en azından bir miktar bonservis ücreti elde etmek için 28 yaşındaki futbolcuyu ocak ayında satabilir.

Yani Pogba, devre arasında takımdan ayrılırsa Manchester United formasını, sakatlanmadan önce son kez giymiş olacak.

Tecrübeli oyuncu, hafta içinde UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Atalanta ile oynanan maça ilk 11'de başlamıştı. Bu karşılaşma, Pogba'nın United forması ile son maçı olabilir.

Pogba'nın Manchester United performansı

2016 yılında 105 milyon euro bonservis ücreti karşılığında Juventus'tan transfer olan Paul Pogba, Manchester United formasıyla tüm kulvarlarda toplamda 219 maça çıktı.

Fransız yıldız, söz konusu 2019 karşılaşmada 38 gol atıp 49 asist yaptı.

2021-22 sezonunda 13 maça çıkan Pogba, yedi asist yaparken hiç gol atamadı.

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