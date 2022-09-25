İkili arasında, son dönemde soğuk rüzgarlar eserken mistik bir konu da gündemde...

Kylian Mbappé, nefes kesen bir performansla birden fazla defans oyuncusuna çalımlar attığında sihirli bir görüntü ortaya koydu.

Fransa'nın 23 yaşındaki süperstarı, perşembe günü Avusturya'yı 2-0 yendikleri maçın açılış golünü atmak için Paris seyircisini kesinlikle büyüledi.

Ancak, son günlerde Mbappe ve Pogba arasındaki bir "büyü" olayı gündemden düşmüyor.

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Pogba, Mbappe'ye büyü yaptı mı?

İddiaya göre, Paul Pogba bir büyücünün olağanüstü güçlerini kullanarak Mbappe'nin yeteneğini yok etmeye çalıştı.

Fransız orta saha, Afrikalı bir mistik olan Marabout'ya, Mbappé'ye kötü büyüler yapması için para ödedi.

Bunun sebebi ise genç takım arkadaşını kıskançlığıydı. Pogba'ya 11 milyon Sterlin'den fazla şantaj yapmaya çalışmakla suçlanan şüpheliler bu konuyu açıkladı.

Aralarında Pogba'nın ağabeylerinden birinin de bulunduğu beş kişi, 'örgütlü bir çetede gasp' da dahil olmak üzere çeşitli suçlamalarla şu anda tutuklu ve her biri 20 yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya.

Pogba'nın kendisine 'Büyük İbrahim' diyen ve hizmetleri için saatte 100 € (88 £) ücret alan Marabout ile konuştuğunu gösteren bir video kaydettiklerini ifade ediyorlar.

Dava yoğunlaştıkça Mail on Sunday, Pogba'nın sakatlıklarla dolu kariyerinde kendisine yardım etmesi için gerçekten bir büyücüye para ödediğini öğrendi.

Pogba ne dedi?

Ancak, Pogba bunun Mbappé ile bir ilgisi olduğunu şiddetle reddediyor ve "Asla kimseye zarar vermeyi amaçlamadım" diyor.

Pogba bunun yerine Fransa'nın Organize Suçlarla Mücadele Merkez Ofisi (OCLCO) için çalışan müfettişlere, bir yardım kuruluşu aracılığıyla bağlantılı olduğu "sakatlanmalara karşı korunmak istediğini' ve 'Afrika'daki yoksul çocuklara yardım etmek istediğini' söyledi.

Paris'teki iki adli kaynak, patlayıcı soruşturma üzerinde çalışırken ifşaları ve geçen ay tamamlanan görüşmelerin tutanaklarını doğruladı.

Pogba, 19 Mart'ta Paris'te iki silahlı adam tarafından tehdit edildi.

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