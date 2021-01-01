Paul Pogba: Kylian Mbappe ile Marcus Rashford futbolun geleceği

Futbolun iki gözde genç yeteneği Kylian Mbappe ile Marcus Rashford, bir dönemin rekortmen transferi Paul Pogba için dünyanın en iyileri.

Paul Pogba, Marcus Rashford ile Kylian Mbappe'yi 'futbolun bugünü ve geleceği' ilan ediyor.

Paul Pogba'nın Manchester United'dan takım arkadaşı Rashford, henüz 23 yaşında ve yalnız sahada değil saha dışında yoksul çocuklara yaptığı yardımlarla da övgüleri toplayarak önemli bir figür haline geldi.

Kylian Mbappe ise dünyanın en iyi golcülerinden birine dönüştü ve Pogba ile 2018 Dünya Kupası'nı Fransızlara hediye ettiler.

Paul Pogba ne söyledi?

Manchester United taraftarlarıyla söyleşide konuşan Pogba, iki genç yıldız hakkında şunları söylüyor:

"İkisi de iki büyük yetenek. Çok genç ve yetenekli olduklarını düşünüyorum."

"Genç yaşlarına rağmen çok şey başardılar. Bence onlar futbolun bugünü ve geleceği."

Paul Pogba, Lionel Messi ile Cristiano Ronaldo arasından birini ise seçmek istemiyor.

"Benim için en iyi ikisi farklı oyuncular. Her ikisini de izlemekten keyif alıyorum."

"Ben sadece onların iki efsane olduğunu ve birinin diğerinden farkı olmadığını söyleyebilirim. Bize izleme sevinci veren iki kişi."

Manchester United'ı ne bekliyor?

Avrupa Ligi yolunda Manchester United, perşembe günü Roma'ya konuk olacak.

İlk maçı 6-2 kazanan Kırmızı Şeytanlar bu sınava rahat girecekler.

Premier Lig'de ise Fulham ile karşılaşacak olan Manchester United'ın hedefi ligi Manchester City'nin ardından ikinci sırada tamamlamak.

Rekortmen Paul Pogba

Manchester United, Fransız oyuncu için 105 milyon euro'luk bir transfere imza attı ve Paul Pogba, 2016 yılında Juventus'tan rekor bir ücretle İngiltere'ye transfer oldu.

İngiliz ekibiyle 5+1 yıllık sözleşme imzalayan oyuncu dönemin en pahalı futbolcusu oldu.

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