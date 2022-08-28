Paul Pogba kendisi, menajeri ve Mbappe hakkında şoke edici açıklamalar yapacağını söyleyen kardeşi hakkında yasal süreç başlattı

Fransız futbolcu geçtiğimiz günlerde sosyal medyada çarpıcı açıklamalara imza atan kardeşi için suç duyurusunda bulundu.

Manchester United ile olan kontratının sona ermesinin ardından eski takımı Juventus'a dönen Fransız orta saha oyuncusu Paul Pogba, kendisini menajeri Rafaela Pimenta ve milli takımdan arkadaşı Kylian Mbappe hakkında şok edici açıklamalar yapmakla tehdit eden kardeşi Mathias hakkında yasal işlem başlattı. Sürecin nasıl şekilleneceği ise henüz netleşmedi.

Neler söylendi?

Mathias Pogba geçtiğimiz günlerde kardeşi hakkında bazı belgeler açıklayacağını belirten bir video paylaşırken, dikkat çekici açıklamalar yapmıştı:

"Fransız, İtalyan, İngiliz ve İspanyol halkı bazı şeyleri bilmeyi hak ediyor. Kardeşimin hayranları, Fransa, Juventus ve Juventus'un sponsorları da dahil olmak üzere tüm dünya bazı gerçeklerin artık farkına varmalı. Kardeşimin hayranlarının gösterdikleri sevgiye değer bir insan olup olmadığını bilmesi gerekiyor. Kardeşiminin ikinci annesi dediği, futboldaki sözde en güçlü kadın hakkında bazı gerçekleri açıklamak istiyorum. Sanırım sözlerim birçok insanı ilgilendirecek. Mbappe hakında da önemli şeyler söyleyeceğim. Birçok unsur ve tanık söyleyeceklerimi doğruluyor"

Mathias'ın bu açıklamalarının ardından Calciomercato'ya konuşan Pogba'nın hukuk ekibi, bu paylaşımların kendileri adına sürpriz olmadığını açıkladı:

"Pogba'ya karşı organize bir çete tarafından yürütülen bir operasyon var. Bu çete sürekli bir tehdit ve gasp girişimi içerisinde. İtalya ve Fransa'daki yetkili makamlar bir ay önce bilgilendirildi ve devam eden soruşturmaya ilişkin olarak başka bir açıklama yapılmayacak"

Mathias'ın futboldaki en güçlü kadın olarak nitelendirdiği ismin Mino Raiola'nın ölümünün ardından İtalyan menajerinin menajerlik şirketinin başına geçen Rafaela Pimenta olduğu biliniyor. Pogba'nın yanı sıra Erling Haaland, Matthijs de Ligt ve Zlatan Ibrahimovic gibi isimlerin de menajerliğini yapan Pimenta hakkındaki açıklamalar merakla bekleniyor.