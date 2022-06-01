Dünya Kupası sahibi oyuncu, Old Trafford'da geçirdiği ikinci döneminin ardından yeni bir mücadeleye hazırlanıyor.

Manchester United, sözleşmesi 30 Haziran'da sona eren Paul Pogba'nın ücretsiz olarak takımdan ayrılacağını doğruladı.

Pogba, 2016 yılında 106 milyon euro bonservis bedeliyle Juventus'tan İngiliz ekibine transfer olmuş ve Manchester United kayıtlarına tarihin en pahalı oyuncusu olarak yazılmıştı.

Fransız oyuncu ne yazık ki yüksek bonservis bedelinin karşılığını sahaya yansıtamadı ve Kırmızı Şeytanlar onun sözleşmesini uzatmamaya karar verdi.

Ne söylendi?

Manchester United resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada, Pogba'ya şu sözlerle veda etti: "Paul Pogba sözleşmesinin sona ermesinin ardından Haziran sonunda Manchester United'dan ayrılacak."

"Paul'ü başarılı kariyeri için tebrik ediyor ve Manchester United'a katkılarından dolayı ona teşekkür ediyoruz."

"Sonraki adımları için onun adına en iyisini diliyoruz."

Pogba hangi takıma transfer olacak?

Manchester United'dan ayrılan Paul Pogba'nın Juventus'a transfer olması bekleniyor.

İtalyan ekibi, Fransız oyuncuyu ücretsiz olarak kadroya katmak istiyor. Goal'ün edindiği bilgilere göre; Juventus, Paul Pogba'ya üç yıllık sözleşme teklif etti.

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