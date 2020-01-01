Paul Merson: Mesut Özil, Arsenal'ı aptal durumuna düşürdü

Maskotunu işten çıkaran Arsenal'da Mesut'un maskotun maaşını üstlenmeyi teklif etmesi Topçular'ın eski oyuncusunu kızdırdı.

'ın eski oyuncusu Paul Merson, Mesut Özil'in kulüp maskotu Gunnersaurus'un maaşını karşılamayı teklif ederek Arsenal'ı aptal durumuna düşürdüğünü söyledi.

Daily Star' a konuşan Merson, "Mesut yaptığı açıklamayla Arsenal'ı aptal durumuna düşürdü. Ancak maskotlarını işten çıkarmak, bugünlerde kulübü yönetenlerin ne kadar bencil ve insanlarla temasının olmadığını gösteriyor. Bu konuda ne kadar kızdığıma inanamazsınız" dedi.

Maskottan kurtulma kararını kim verdiyse, aynaya uzun uzun bakması gerektiğini söyleyen Merson, "Dinozor kostümünü giyen adam Jerry Quy'du. Bu işi yapmayı çok seviyordu. Ben Arsenal'da oynarken de oradaydı. Çocuklarım onunla büyüdü. Oyuncular kadar dinozorla da ilgilenirler, onu gördüklerinde yüzleri parlardı" yorumunu yaptı.

Arsenal'ın Thomas Partey ile 45 milyon sterlin'lik bir sözleşme imzaladığını belirten Merson, "Partey, haftada 150 bin sterlin alacaksa, bunun yerine ona 149 bin sterlin teklif edip, geri kalanını dinozora veremezler miydi?" diye serzenişte bulundu.