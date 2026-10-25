Paul Merson, Arsenal'ın Emirates'te Everton karşısında aldığı rahat Premier League galibiyetinin ardından Martin Odegaard'ı özellikle övdü. Eski orta saha oyuncusu, Norveçli futbolcunun Mikel Arteta'nın şampiyonluk mücadelesi veren takımında bu sezon şu ana kadar en çok öne çıkan isim olduğunu düşünüyor.

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Arsenal evinde rahat kazandı

Arsenal, Everton'ı 2-0 mağlup ederek Premier League'in zirvesinde Manchester City ile puanlarını eşitledi. Ezri Konsa, yedinci dakikada topu ağlara göndererek Aston Villa'dan transferinden bu yana kulüp formasıyla ilk golünü attı.

Gabriel Magalhaes ikinci yarıda farkı ikiye çıkararak Arsenal'in Emirates'te üç puanı almasını sağladı. Ev sahibi ekip, konuk takımın hücumdaki etkisizliğini cezalandırdı.

Merson'dan Odegaard'a övgü

Galibiyetin ardından eski Arsenal orta saha oyuncusu Merson, Odegaard'ı sezonun en çok öne çıkan ismi olarak gösterdi. Norveçli oyuncu, hafta içindeki Bayern Münih maçında sergilediği iyi formunu sürdürerek orta sahada oyunu yönlendirdi. Sky Sports'a konuşan Merson, Arsenal'in oyun kurucusunu övgüye boğdu.

“Birini seçmek gerekirse Odegaard'ın olağanüstü olduğunu düşünüyorum,” diye açıkladı. “Sahanın her yerinde üzerine düşeni yapıyor, topla çok rahat, harika bir sol ayağı var. Çok, çok iyi bir oyuncu. Kendini iyi hissettiğinde, ki bu sezon böyleydi, özgüveni de yüksek oluyor. Benim için öne çıkan isim o.”

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Everton ev sahibini cezalandıramadı

Skora rağmen Arsenal, Merseyside ekibi karşısında maçın her anına hâkim değildi. Jordan Pickford'ın başarılı kurtarışı önce ev sahibine gol izni vermedi, ancak Konsa dönen topu takip ederek yakın mesafeden ağlara gönderdi.

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“Kolay, kolay olduğunu söylemem çünkü bu Everton'a saygısızlık olur ama rahat bir galibiyetti,” dedi Merson. “Jordan Pickford iyi bir kurtarış yaptı, Konsa da dönen topu takip edip yaklaşık bir metre mesafeden ağlara gönderdi. Sonrasında dört, beş ya da altı gol olacak diye düşünüyorsunuz ama olmadı. Everton bunun ardından iyi oynadı, güzel bir futbol sergiledi.”

“Everton'ın gerçekten o gol tehdidi yok. Thierno Barry çok iyi bir fırsat yakaladı ve o top gol olsa maç farklı olurdu. Ardından Arsenal, Gabriel ile bir güzel gol daha attı.”

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Arsenal'i Liverpool ile büyük maç bekliyor

Kuzey Londra ekibi şimdi kısa süreliğine dikkatini kupa mücadelesine çevirecek. Arsenal, salı gecesi Carabao Kupası dördüncü turunda League Two ekibi Fleetwood Town'a konuk olacak. Hafta içindeki bu karşılaşmanın ardından Arteta'nın kadrosunu ligdeki iddiası açısından büyük bir sınav bekliyor. Arsenal, gelecek pazar Anfield'da Liverpool ile oynayacağı heyecan verici maç için yeniden Premier League'e odaklanacak.