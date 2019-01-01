Paul Ince: Ole'nin başladığı işi bitirmesi gerekiyor

İngiltere Premier Ligi’nde son 6 haftaya girilirken Şampiyonlar Ligi’ne katılma mücadelesi kıran kırana devam ediyor.

Son haftalarda aldığı ve Wolverhampton mağlubiyetleriyle Şampiyonlar Ligi potasının dışına çıkan United’a eski oyuncusu Paul Ince’ten uyarı geldi.

Ince, Paddy Power’a verdiği röportajda “ mutlaka Şampiyonlar Ligi’nde olmak zorunda. Bunun için de son haftalarda iyi sonuçlar alması lazım. Eğer bunu başaramazlarsa yeterince iyi değil demektir.

“Beni yanlış anlamayın Ole harika bir iş başardı ama gelinen bu noktada başladığı işi bitirmesi gerekiyor.

“Manchester United, büyük oyuncuları transfer etmek istiyor. Ancak büyük oyuncular ’nde oynamak istemez.

“Oyuncular, Wolverhampton maçındaki durumla tekrar karşı karşıya kalmak istemiyorlarsa kalan haftalarda ellerinden gelenin en iyisi yapmak zorundalar.” İfadelerini kullandı.

Manchester United, ligde oynadığı 32 maçtan aldığı 61 puanla Arsenal, ve ’nin gerisinde altıncı sırada bulunuyor.