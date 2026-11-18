Paul Ince, GOAL'e yaptığı açıklamada Manchester United'ın hücum hattına liderlik edecek, “25 gol atan bir oyuncu” bulması gerektiğini söyledi. Ince, Manchester United'a golcü Nijeryalı millî oyuncu Victor Osimhen yerine Premier Lig'de kendini kanıtlamış iki forvete yönelmesini önerdi. Old Trafford'da şampiyonluk yaşamış eski oyuncu, Ollie Watkins veya Ivan Toney'nin gelecek için akıllıca transferler olacağına inanıyor.

Reklam

Cole ve Rooney'nin günleri geride kaldı

Manchester United son dönemde hücumuna liderlik edecek güvenilir bir oyuncu bulmakta zorlandı; başarısız ve soru işaretleri yaratan denemelere büyük paralar harcandı. Andy Cole, Dwight Yorke, Ruud van Nistelrooy, Wayne Rooney, Carlos Tevez ve Robin van Perise'nin “Rüyalar Tiyatrosu” diye anılan Old Trafford'da bol bol gol attığı günler geride kaldı.

Danimarkalı forvet Rasmus Hojlund'un büyük potansiyel taşıdığı düşünülüyordu ve bonservis bedeli 72 milyon sterlindi (95 milyon dolar). Ancak iki sezonda yalnızca 26 gol attı ve şimdi Serie A'da Napoli forması giyiyor.

Sesko, birinci forvet olarak henüz ikna edemedi

Benjamin Sesko, Manchester United'ın kazandığı transfer yarışının ardından 2025'te 74 milyon sterline (97 milyon dolar) Manchester'a gelmeden önce birçok kulübün transfer radarındaydı. Sloven forvet, İngiltere'deki ilk sezonunda 12 gol attı; bu gollerin çoğunu oyuna sonradan girdiği maçlarda kaydetti.

Matheus Cunha, Bryan Mbeumo ve Marcus Rashford'dan sık sık sahte dokuz olarak oynamalarını isteyen Manchester United, 23 yaşındaki oyuncunun uzun süredir devam eden bu soruna çözüm olabileceğine pek ikna olmuş görünmüyor .

Reklam Reklam

Manchester United bir başka 9 numaraya para harcamalı mı?

Kendini kanıtlamış bir golcüye daha fazla para yatırılabilir mi? Şu anda Türk devi Galatasaray'da forma giyen Osimhen, yıllardır süren spekülasyonların ardından nihayet Premier Lig'e transfer olabilir mi?

Related Topics

Bu sorular, freebets.com iş birliği kapsamında konuşan eski Manchester United orta saha oyuncusu Ince'e yöneltildi. Ince, GOAL'e şunları söyledi: “Sesko'ya baktığınızda geçen yılı, oyuna sonradan girip kritik goller attığı onca maçı düşünüyorsunuz. Ama bunları yedekten gelerek yaptı. İlk 11'de başladığı her seferinde bunu pek başaramadı. Belki de kendisini maça başlayan bir oyuncudan ziyade süper yedek olarak görüyordu.

“Şimdi Cunha'yı da Mbeumo'yu da getirdiniz ve ‘Onları nerede oynatacağım?’ diye düşünüyorsunuz. Cunha bazen ileri uçta oynuyor. Wolves'ta neredeydi? Solda oynuyordu. Mbeumo'yu ileri uçta oynattılar. Brentford'da sağ tarafta oynuyordu. Hiç gerçekten çıkıp ‘Bu golleri atacak, 20, 25 gol atan bir oyuncu bulmalıyız’ demediler.”

Reklam

Watkins ve Toney transfer radarında olmalı

Ince, Manchester United'ın olası transfer hedeflerini değerlendirirken sözlerine şöyle devam etti: “Osimhen'i beğeniyorum, bu yıl Türkiye'de birçok maçını izledim. Ama bana göre gidip alabileceğiniz iki oyuncu var.

“Gidip Ivan Toney'yi ya da Ollie Watkins'i alın. İkisi de Premier Lig'de kendini kanıtlamış oyuncular. Suudi Arabistan'da çok büyük paralar karşılığında oynadıklarını biliyorum ama Premier Lig'de kendini kanıtlamış gerçek santrforlar arıyorsanız gidip Ollie Watkins'i ya da Ivan Toney'yi, onlar gibi birini alın. Çünkü Manchester United pozisyon üretiyor. Bu sezon çok fazla pozisyon üretti. Sadece topu ağlarla buluşturamıyor.

Reklam

“Bunun ocak ayında olup olamayacağını bilmiyorum. Ama Manchester United'ın savunma yapma ve gol yeme biçimine bakınca rakibinden daha fazla gol atması gerekiyor. Takımların kalitesine baktığınızda, Villa'nın Old Trafford'da dört gol atması gibi bir şeyin daha önce duyulmadığını düşünüyorum.

“Takımlar Old Trafford'a gelip dört gol atmaz. Bournemouth, Old Trafford'a gelip üç gol attı. Bu duyulmamış bir şey. Kendileri de gol atamıyorsa bu maçlardan çıkan sonuç bu oluyor. İşte bu yüzden onları sondan üçüncü sırada görüyorsunuz.”

Reklam

Pochettino, düşme hattındaki takımı devralıyor

Manchester United, Premier Lig'de düşme hattına geriledikten sonra Michael Carrick'in teknik direktörlük görevine son verme kararı aldı . ABD Millî Takımı'nın başında son maçına çıkan eski Tottenham ve Chelsea teknik direktörü Mauricio Pochettino, görevi devralmak üzere .

Arjantinli teknik direktörün Manchester United'ın başındaki ilk maçı, pazar günü Anfield'da Liverpool'a karşı olacak. Kadrosunu hızla değerlendirip hangi bölgelere takviye gerektiğini belirlemesi gereken Pochettino , Al-Ahli ve Al-Hilal'in yıldızları Toney ile Watkins'i de gündemine alabilir.