Paul Ince: Donny van de Beek'in yerinde olsaydım oyuna girmezdim

Manchester United'ın efsane oyuncularından Paul Ince, Kırmızı Şeytanlar'ın Hollandalı orta saha oyuncusu Donny van de Beek'in aldığı süreyi masaa yatırdı.

Ince, Manchester City maçında Ole Gunnar Solskjaer'in Van de Beek'i son 10 dakikada oyuna almasının, Hollandalı yıldıza ayıp olduğunu düşünüyor.

Ajax'tan 40 milyon sterlin'e transfer edilen 24 yaşındaki futbolcudan çok şey bekleniyordu fakat Solskjaer, onu kullanmaya pek yanaşmıyor.

Manchester United taraftarları Van de Beek'in yanında

Hollandalı oyuncu, cumartesi günü Manchester City'ye 2-0 yenildikleri derbi maçına yedek başladı ve 80. dakikada Fred'in yerine oyuna girdi.

Van de Beek ısınırken Old Trafford'da onun lehine tezahüratlar yapıldı.

Ne söylendi?

Paul Ince, Solskjaer'i Old Trafford'a ilk gelişinde Van de Beek'e yanlış sözler vermekle suçladı.

United Stand'e konuşan eski kaptan, şu yorumu yaptı:

"Donny van de Beek, Atalanta'ya karşı dört dakika oynadı. Beni endişelendiren şey, Ole'nin yaptığı seçimler.

"Atalanta'ya karşı ona sadece dört dakika verdi ve ardından 'İşte sana şans, çık ve topa dokumamadan oynadığımız Manchester City'e karşı 10 dakikan oyna ve bana neler yapabileceğini göster' dedi"

"Donny van de Beek olsaydım, 'Lanet olsun, oyuna girmeyeceğim. 88 dakika topa dokunmadığımız maçta 10 dakikada kendimi göstermemi mi istiyorsun?' derdim."

Peki ya Lingard ve Pogba?

Ince, West Ham'da kiralık olarak forma giydiği dönemde başarılı bir performans sergileyen ve yeni sezonda United'da yeniden yedek kulübesine mahkum bırakılan Jesse Lingard'ın da zor durumda olduğunu düşünüyor.

"Beni şaşırtan bu tür kararlar. Gerçekten anlamıyorum.

"Jesse Lingard'ın West Ham'a gitmesini engelledi çünkü takımının bir parçası olacağını söyledi. 2-0 geridesin ve onu oyuna almıyorsun."

United efsanesi, Paul Pogba'nın da sezon sonunda takımdan ayrılacağına inanıyor.

"Pogba'nın durumunu görüyorsunuz. Sürekli oyundan atılmaya başladı. Tüm bunlar transfer dedikodularını alevlendirmeye başlıyor. Sezon sonunda gitmiş olacak."

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