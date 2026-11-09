Barcelona savunmacısı Pau Cubarsi, devre arasındaki taktik değişikliklerin, takımının pazar günü Atletico Madrid deplasmanında geriden gelerek aldığı 2-1'lik galibiyetin önünü açtığını ve La Liga'daki üç puanlık liderlik farkını yeniden sağladığını açıkladı. Real Madrid'in cumartesi günü puanları eşitlemesinin ardından şampiyon Barcelona, Metropolitano Stadı'nda tutuk başladığı maçta Fermin Lopez'in attığı iki golle geri döndü.

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Genç savunmacı devre arasındaki değişiklikleri açıkladı

Cubarsi, konuk ekibin ilk yarıda uyum sorunu yaşadığını kabul etti. Takımı, rakibi Madrid'in bir gün önce Valencia'yı 3-0 mağlup etmesine yanıt vererek puanını 30'a çıkardı ve Madrid'le eşitlendi. İspanya'nın başkentinde erken geri düşmesine rağmen Hansi Flick'in ekibi geri dönerek bu sezon ligde oynadığı 12 maçta 11. galibiyetini aldı. Yurt içindeki tek yenilgisini ise geçen ay en yakın takipçisine karşı evinde oynadığı El Clasico'da aldı.

Önde baskıdaki değişiklikler başkentte maçın seyrini değiştirdi

Atletico maça üstün başladı. Julian Alvarez, altıncı dakikada Joan Garcia karşısında bir fırsatı değerlendiremedi; ardından Marc Pubill'in şutu üst direkten, Pedri'nin şutu ise direkten döndü. Giuliano Simeone, Alvarez'in 10. dakikadaki ortasını gole çevirdi. Kısa süre sonra, hayatını kaybeden Tenerife forveti Jesus de Miguel anısına oyun bir dakikalığına durdu. Lopez ise ilk yarının bitimine az kala falsolu bir vuruşla beraberliği sağladı.

Maçın ardından konuşan Cubarsi, konuk ekibin devre arasında oyunun seyrini nasıl değiştirdiğini anlattı: “İlk yarıya biraz kopuk başladık. Onlar çok iyi bir ilk yarı oynadı ama devre arasında iyi yapamadığımız şeyleri düzeltebildik ve galibiyeti aldık.”

“Önde daha iyi baskı yapmamız gerekiyordu. İkinci yarıda biraz daha iyi pozisyon aldık. Onlar eskisi kadar rahat değildi, biz de ileride varlık gösterdik. İyi oynar ve her maçta elimizden geleni yaparsak harika bir lig sezonu geçireceğiz.”

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Orta saha oyuncusunun iki golü zorlu geri dönüşü tamamladı

İlk yarıda Diego Simeone'nin ekibi, Katalan devinin dokuz şutuna karşılık yedi şut çekmesine rağmen beklenen gol değerinde 1,38'e 0,84 üstünlük kurdu. Flick, devre arasında Brian Farinas'ın yerine Frenkie de Jong'u sağ bekte oyuna aldı. İkinci yarıda üstünlüğü ele geçirirken Gavi, Eric Garcia, Andreas Christensen ve Karim Adeyemi'yi de yedek kulübesinden sahaya sürdü.

Bu değişikliklerin ardından ev sahibi ekip ikinci yarıda yalnızca 0,15 xG değerinde, isabet bulmayan iki şut çekebildi. Lider ise toplam 0,77 xG değerine ulaşan 10 şut kaydetti. Oyundaki bu üstünlük 66. dakikada karşılığını buldu: Lamine Yamal'ın ara pasında Lopez, topu Jan Oblak'ın yanından ağlara göndererek ikinci golünü attı.

Millî maç arası şampiyonluk yarışına ara verdi

Flick'in lider ekibi, deplasmandaki önemli bir sınavı geçtikten sonra kasım ayındaki millî maç arasına zirvede üç puanlık avantajla giriyor. Buna karşılık, ligdeki ikinci yenilgisini alan üçüncü sıradaki Atletico, liderin beş puan gerisinde kaldı. Her iki kulüp de bu ayın ilerleyen günlerinde lig ve Avrupa maçları yeniden başlamadan önce iki haftalık arada toparlanmaya çalışacak.