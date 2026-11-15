Barcelona’nın genç yıldızı Pau Cubarsi, dünya futbolunun zirvesine hızlı yükselişinde etkili olan üç savunmacının adını verdi. Kısa süre önce İspanya ile Dünya Kupası zaferi yaşayan genç yetenek, Camp Nou tarihinin iki efsane isminin yanı sıra bir Liverpool ikonuna duyduğu şaşırtıcı hayranlığı da açıkladı.

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Cubarsi, kupalarla dolu yılın ardından ilham kaynaklarını anlattı

The Athletic ile yaptığı röportajda genç İspanyol millî futbolcu, hızla yükselişinde etkili olan isimleri anlattı. Cubarsi'nin açıklamaları, İspanya'nın 2026 Dünya Kupası'nı kazanmasına yardımcı olduğu ve turnuvanın en iyi genç oyuncusu ödülünü aldığı olağanüstü bir yılın ardından geldi.

Genç oyuncu, kulüp düzeyinde de kısa süre önce prestijli Golden Boy ödülünü kazandı. İtalyan gazetesi Tuttosport tarafından verilen bu ödül, dünya futbolunun 21 yaş altındaki en iyi yeteneğini belirliyor. Cubarsi ayrıca Ballon d'Or sıralamasını stoperler arasında en üst sırada, genel sıralamada ise 12. sırada tamamladı ve Kopa Ödülü'nde, ödülü üst üste üçüncü kez kazanan Barcelona'dan takım arkadaşı Lamine Yamal'ın ardından ikinci oldu.

Barcelona savunmacısı Puyol, Pique ve Van Dijk'e duyduğu hayranlığı anlattı

En büyük rol modelleri sorulduğunda Cubarsi, geçmişte Camp Nou'nun önemli isimleri olan iki futbolcunun farklı özelliklerine ve son yıllarda Liverpool'un Hollandalı yıldızına duyduğu hayranlığa değindi. Kendisinden beklentilerini neden yüksek tuttuğunu da anlattı.

“Rol modellerim Puyol ve Gerard Pique. İki oyuncu tipini de seviyorum: mücadeleci savunmacıyı ve topla oyuna katkı veren savunmacıyı. Pique oyun kurulumunda daha fazla rol alıyordu, ancak Puyol zihniyet ve karakter açısından kilit bir isimdi,” diye açıkladı Cubarsi.

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“Son yıllarda (Liverpool'dan) Virgil van Dijk'i kendime çok örnek aldım. Ama kendime dönüp performanslarımı da sık sık analiz ederim.

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“Bir hata yaptığımda kendimi çok eleştiririm. Maç sırasında her hareketinin, iyi oynayıp oynamadığının farkında olursun. Kendimden çok şey beklerim ve oyunumu geliştirebileceğim konularda, olumlu anlamda, kendime yüklenirim.

“Bu, ertesi gün özgüvenimi kaybettiğim anlamına gelmiyor; tam tersine. Aynı zihniyetle devam edip hatalarımı en aza indirmeye çalışıyorum.”

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Genç futbolcu, savunmacıların daha fazla takdir edilmesini istiyor

Önemli bireysel ödüller kazanmasına rağmen Cubarsi, kendi mevkisindeki oyuncuların nadiren forvetler kadar takdir gördüğünü düşünüyor. Golden Boy ödülünü kazanmasını değerlendiren genç futbolcu, bu ödülün hem kulüp hem de millî takım düzeyindeki gelişimini teyit ettiğini söyledi.

“Gençken Golden Boy veya Kopa Ödülü (Ballon d'Or'un 21 yaş altı ödülü) gibi ödülleri kazanmayı hayal edersiniz. Şimdi bu ödülü kazandığım için çok mutluyum,” dedi. “Bu, Barcelona ve İspanya ile geçirdiğimiz sezonun çok iyi olduğu, aynı zamanda benim de doğru yolda olduğum anlamına geliyor.”

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Ancak genç oyuncu, savunmacıların katkılarının futbol genelinde daha fazla değer görmesi gerektiğini vurguladı. “Biz savunmacılar pek dikkat çekmiyoruz,” dedi. “İnsanlar forvetleri, kanat oyuncularını ya da gol atan ve asist yapan herkesi tercih ediyor; bunu anlıyorum. Savunmada oynayanlar işin daha çok görünmeyen kısmını üstleniyor. Rolümüzün biraz daha fazla takdir edilmesini isterim. Kendim için değil; herhangi bir savunmacının hak ettiği övgüyü aldığını görmek için. Çünkü çok önemli bir iş yapıyoruz.”

İspanya, İngiltere ile kritik Uluslar Ligi maçına hazırlanıyor

İspanya pazar gecesi İngiltere'yi ağırlamaya hazırlanırken Cubarsi'nin odağını hemen yeniden millî takım görevine çevirmesi gerekiyor. Bu karşılaşma, İspanya'nın Uluslar Ligi grup aşamasındaki son maçı olacak. İspanya, grubun zirvesinde İngiltere'nin üç puan önünde bulunuyor.