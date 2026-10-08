Patriots - Lions NFL biletleri nasıl alınır: Tarihler, bilet fiyatları ve daha fazlası

NFL International Series Almanya’ya geri dönüyor; New England Patriots, Münih’teki efsanevi Allianz Arena’da Detroit Lions ile karşı karşıya gelmek için Atlantik’i aşıyor. Amerikan futbolu Avrupa genelinde popülaritesini patlama noktasına taşıdı ve bu da bu eşleşmeyi spor takvimindeki en çok merak edilen uluslararası karşılaşmalardan biri haline getirdi.

GOAL, biletlerin nasıl alınacağı, resmi fiyatlandırma yapıları, maç takvimi ve şu anda nereden koltuk satın alabileceğinizle ilgili tüm temel detayları derledi.

Patriots - Lions maçı ne zaman?

NFL Münih maçının karşılaşma detayları şu şekilde belirlendi:

Tarih ve Saat Karşılaşma Konum Biletler 15 Kasım 2026 Pazar, CET 15.30 New England Patriots - Detroit Lions Allianz Arena, Münih, Almanya Biletler

Patriots - Lions biletleri nereden alınır?

NFL Münih maçı için resmi biletler, birincil bilet satıcısı olarak doğrudan Ticketmaster Almanya üzerinden dağıtılıyor. Avrupa ve Kuzey Amerika genelindeki yoğun ilgi nedeniyle, birincil kontenjanlar ilk genel satış döneminde hızla tükeniyor.

Resmi genel kontenjanlar tükenirse, StubHub gibi ikincil yeniden satış platformları, son dakika koltuklarını güvence altına almak için alternatif bir seçenek sunuyor.

Patriots - Lions biletleri ne kadar?

Birincil satış kanalları üzerinden resmi bilet fiyatları, Kategori 5 koltuklar için 180,60 €’dan başlıyor ve Kategori 1 en iyi görüş açıları için 413,75 €’ya kadar çıkıyor.

Resmi genel kontenjanlar tükenirse, StubHub gibi ikincil yeniden satış platformları, giriş seviyesi ilanların yaklaşık 272 ABD dolarıdan başlamasıyla son dakika koltuklarını güvence altına almak için alternatif bir seçenek sunuyor.

Patriots - Lions hakkında bilmeniz gereken her şey

New England Patriots ile Detroit Lions arasındaki Allianz Arena’daki 10. hafta mücadelesi, Münih’te oynanan üçüncü normal sezon NFL maçı ve Almanya’da genel olarak düzenlenen altıncı maç olma özelliğini taşıyor. Stadyum kapıları, maç öncesi etkinliklere zaman tanımak için normalde yerel saatle 15.30’daki planlanan başlama vuruşundan iki ila üç saat önce açılıyor ve tüm bilet işlemleri, mobil teslimat etkinleştirildiğinde sorunsuz giriş ve transfer imkânlarıyla birlikte resmi bilet ortağı platformu üzerinden dijital olarak yönetiliyor.