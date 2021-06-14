Euro 2020'de Andriy Yarmolenko'nun Hollanda'ya attığı golün ardından bir muhteşem gol de İskoçya - Çekya maçında atıldı.

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası D Grubu maçında İskoçya ile Çekya Hampden Park'ta karşı karşıya geldi.

Çekya'nın genç oyuncusu Patrik Schick kariyerinde ilk kez bir Avrupa Futbol Şampiyonası'nda forma giyerken ilk maçına damga vurdu.

42. dakikada attığı golle takımının soyunma odasına 1-0 önde gitmesini sağlayan Çek yıldız, attığı ikinci golle ağızları açıkta bıraktı.

İşte o muhteşem gol

25 yaşındaki oyuncunun kendisinin ve takımının ikinci golünü attığı vuruşu yaklaşık 45,5 metreden gerçekleştirdi.

Tomas Soucek'ten aldığı topla, orta saha çizgisinin bir kaç metre ilerisinden kalecisi önde gören Schick yaptığı vuruşla topu filelere gönderdi.

Patrik Schick bu sezon ne yaptı?

Almanya Bundesliga ekibi Bayer Leverkusen'de forma giyen yıldız oyuncu bu sezon ligde 29 karşılaşmada görev alırken, bu maçlarda dokuz gol ve iki asistlik bir performans sergiledi.

Çek yıldız tüm kulvarlarda ise 36 maça çıktı. Bu mücadelelerde 13 gol atarken iki kez de asist yapmayı başardı.