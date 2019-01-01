Patrik Berger: Liverpool kolaylıkla iki kulvarda da şampiyon olabilir

Liverpool efsanesi Patrik Berger'e göre geçtiğimiz yıllarda oldukça hayal kırıklığı yaşayan Liverpool'un şansı bu yıl dönecek.

Patrik Berger bu sezon, için kazanma vaktinin geldiğine inanıyor.

Liverpool'un eski kanat oyuncularında Patrik Berger, kırmızıların Premier Lig ve Şampiyonlar Ligi'ni kazanarak bu seneyi çifte kupayla bitireceğine inandığını söyledi.

Futbolculuk kariyerinde Liverpool formasıyla 'ni ve FA Kupası'nı aynı sezonda kazanan Berger, geçtiğimiz sezon Liverpool'un Şampiyonlar Ligi finali'nde, 'e mağlup olmasının bir hayal kırıklığı olduğunu vurguladı. Merseyside ekibinin savunma anlamında liderliğini yapan iki oyuncu olduğunu söyleyen Berger, Alisson ve Van Dijk'ın Liverpool defansı için çok önemli olduğunu belirtti.

Sky Sports'a konuşan 45 yaşındaki Berger, "Bence takım hem ligi hem de Şampiyonlar Ligi'ni rahatlıkla kazanabilir." dedi.

Patrik Berger, Kırmızılar'ın Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde karşılaşacağı rakibi için, "Porto onlar için çok iyi bir kura oldu. Elbette zor bir mücadele olacak fakat Liverpool bu eşleşmeyi geçecek güce sahip. Yarı finale çıkmak için ellerinden geleni yapmalılar." ifadelerini kullandı.

Eski kanat oyuncusu, "Kesinlikle ligdeki tüm maçlar zor. Her maçı final olarak görmemiz ve öyle oynamamız gerekiyor. Maçlara bu şekilde bakarsak sene sonunda şampiyon olacağız. Gerçekten bu seneyi iki kupa ile kapatmamak için hiçbir neden yok." diyerek takıma olan inancını gösterdi.