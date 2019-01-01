Patrick Vieira'dan Arsenal açıklaması: Her işte en yüksek seviyeye ulaşmak istersiniz

Patrick Vieira, oyunculuk kariyerinin zirvesini yaşadığı Arsenal'a bir gün antrenör olarak geri dönmeyi istiyor.

efsanesi Patrick Vieira, bir gün eski takımının başına geçmek için Emirates Stadyumu'na dönmek istediğini açıkladı.

2003-04 sezonunda Premier Lig'i namağlup bir şekilde kazanan ve "Yenilmezler" unvanlı takımın en değerli parçalarından biri olan Vieira, şu sıralarda ekibi Nice'in teknik direktörlüğünü yapıyor.

RMC' ye açıklamalarda bulunan Vieira, kendisine gelecekte Arsenal'ı çalıştırmak isteyip istemediği sorulduğunda, "Herkes gibi ben de yaptığım işte en üst seviyeye ulaşmak istiyorum. Ancak Nice ile de çok yüksek bir seviyeye ulaşabilirim. Bu işi bir gün Şampiyonlar Ligi'ne ya da Dünya Kupası'na katılan bir takımın başında olmak için yapıyorum" ifadelerini kullandı.

Vieira'nın çalıştırdığı Nice bu sezon dokuz haftası geride kalan Ligue 1'de 13 puanla 9. sırada yer alıyor.