Patrick Vieira, Arsenal-Manchester United rekabetini yeniden gündeme getirdi: "O formaya elimi sürmem"

Arsenal'ın unutulmaz ismi futbolculuk dönemindeki en büyük rakiplerinden birine göndermede bulundu.

BT Sport'ta yayınlanan 'Giydiğim Formalar' isimli programa konuk olan Patrick Vieira, esprili bir hareketle Roy Keane'e ait Manchester United formasına dokunmayı reddetti.

Premier Lig'de forma giydikleri dönemde müthiş bir rekabet yaşayan iki isim arasında zaman zaman tansiyonun yükseldiği anlar da olmuştu.

2005'te United'ın Arsenal'a konuk olduğu maçın başlamasına dakikalar kala soyunma odası tünelinde karşıya karşıya gelen Vieira ile Keane güçlükle sakinleştirilmişti.

Geçmişe sünger çektiler

Yeşil sahalara veda ettikten sonra aralarındaki husumete son veren ikili bir dönem aynı stüdyoda yorumculuk bile yapmıştı.

Vieira buna karşın, eski düşmanına takılmak için eline geçen fırsatı geri tepmedi. Keane yazılı United formasına dokunmayan Fransız, "Ellerim bu yüzden cebimde, o formaya elimi sürmem" diyerek izleyenleri gülümsetti.

BT Sport

Bu küçük şakanın ardından Keane'nin liderlik yeteneklerinden övgüyle bahseden Vieira, İrlandalı oyuncuya büyük saygı duyduğunu söyledi.

"Daha Keane'e karşı çıktığım ilk maçta, daima büyük bir mücadele içinde olacağımızı anlamıştım."

"Oynadığı futbola bayılıyordum, ona büyük saygım var. Takımının kaptanı ve lideriydi. Takım arkadaşlarını daha fazlasını yapmaya iten, takımı sürükleyen isimdi."

Tüm bu övgülere rağmen, Vieira'nın kimin daha iyi olduğu yönündeki soruya verdiği cevap netti.

"Ben çok daha iyiydim."

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Bir döneme ambargo koydular

Arsenal ile Manchester United, 1990'ların ikinci yarısından itibaren İngiliz futbolunun yaklaşık 10 yılına damga vuran iki takımdı.

İki ekip 1996-2004 yılları arasında zirveyi kimseye kaptırmazken, bu periyotta United altı, Arsenal ise üç şampiyonluk yaşadı.

Saha kenarında Arsene Wenger ile Sir Alex Ferguson arasında yaşanan efsanevi düellonun saha içindeki temsilcileri Vieira ile Keane'di.

"United ligin en iyisiydi. Şampiyon olmak istiyorsanız onları geçmeniz gerekiyordu."

"Hırs ve rekabet vardı. Nefret kelimesini kullanmak istemiyorum, ama arada bir sevgi-nefret ilişkisi vardı."