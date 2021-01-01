Patrick Bamford, milli takım yolunda İngiltere'yi mi, İrlanda'yı mı seçecek?

27 yaşında kariyerine yeni bir sayfa açan Patrick Bamford, milli takım kariyeri için İngiltere'yi mi, İrlanda'yı mı seçecek? Goal ile bir göz atalım.

Patrick Bamford, Leeds United'da deneyimli menajer Marcelo Bielsa'nın gözetiminde İngiltere'nin en iyi golcülerinden biri haline geldi.

Geçen sezon Championship'te 16 gol kaydeden Patrick, bu sezon Premier Lig'de 13 gol, 5 asist üretti.

Son dönemlerdeki performansı İrlanda Cumhuriyeti için oynamaya uygun bir yetenek haline getirdi ve Gareth Southgate'in Patrick'i elinden kaçırmaması için çağrılar arttı.

Goal, Bamford'ın Üç Aslan için mi yoksa Yeşilliler için mi mücadele edeceğini inceliyor.

Patrick Bamford, İngiltere için mi, İrlanda için mi oynayacak?

Patrick Bamford'un açık tercihi İngiltere'ydi ve Leeds'in forveti, İrlanda'nın ilgisini birçok kez geri çevirdi.

Ancak U-18 seviyesinde İrlanda forması giyen Bamford, 2010 yılından itibaren İngiltere'ye dahil olarak U-18, U-19 ve U-21 takımlarında forma giydi.

Ancak profesyonel kariyerinde Üç Aslan forması giyemeyen 27 yaşındaki forvetin Southgate'in ekibinde yer alması için zamanı daralıyor.

Bamford'un İngiltere'nin Euro 2020 kadrosunda yer alabileceğine dair iddialar var ancak kendisine kadroda yer bulabilmesi için resmen birdirbir oynaması gerekecek.

Şu anda Harry Kane, Marcus Rashford, Dominic Calvert-Lewin, Tammy Abraham, Callum Wilson ve Danny Ings gibi hücumculara sahip olan İngiltere kadrosunda herhangi birinin yerini alabilmek için istikrarlı bir performansa ihtiyacı var.

Kane, Rashford ve Calvert-Lewin gibi isimlerin yanında Patrick Bamford muhtemelen Ings, Abraham veya Wilson'ın formasını kapmaya çalışacak.

Patrick Bamford ne dedi?

Şubat 2021'de Daily Mail'e konuşan Patrick Bamford, İngiltere Milli Takımı'nda forma şansı bulma konusunda işinin zor olduğunu kabul etti.

"İngiltere'ye seçilmek rüya gibi."

"En son kadro açıklanmadan önce bu konuyu düşündüm ve düzgün uyuyamadım"

"Muhtemelen kadroda biraz gerilerdeyim ama işimi yapmaya devam etmeliyim."

"Tüm kariyerim boyunca İngiltere formasını bir kere giysem havalara uçarım."

"İngiltere formasını daha önce giymiş gerçekten iyi performansa sahip dört veya beş forvet var."

"Kimin çağrıldığını gömek ilginç olacak. Yapabilsem de yapamasam da elimden gelenin en iyisini yapacağımı biliyorum. Davet alan kişi ben ya da herhangi birisi kim olursa olsun bunu tamamen hak ediyor."

2019'da eski İrlanda Menajeri Mick McCarthy, Bamford'un İrlanda için oynama ihtimali konusunda 27 yaşındaki forvet ile konuştuğunu açıkladı. Ancak Bamford, kulübü ve kendi performansına odaklanmak istediğini söyledi.

Belki de İrlanda için oynama fikri Bamford için oldukça uzaktı ve McCarthy, Leeds'in forvetinin gerekli belgelere sahip olmadığını söyledi.

Aynı yıl Yorkshire Evening Post'a konuşan Bamford, "Basında yazılanlar saçmalık. Mick'e geçen sezon kötü bir sakatlık geçirdiğimi ve Leeds ile sezona konsantre olmak istediğimi söyledim." dedi.

FIFA için Patrick Bamford'ın uygunluk kriteri

Patrick Bamford, İngiltere'de doğmuş bir İngiliz vatandaşı olduğu için FIFA'nın uygunluk kurallarına göre İngiltere için oynayabilir.

İrlanda'yı temsil etmek isterse, FIFA'nın milli takım değiştirme kurallarını yerine getirmesi gerekecek.

Bamford, 2010'da İrlanda'yı U-18 seviyesinde temsil etti.

Ancak, U-18 maçları FIFA tarafından 'resmi' olarak kabul edilmiyor bu nedenle resmi olarak İngiltere için oynamış olarak görülüyor.

İrlanda'ya geçmek isterse değişiklik talebinde bulunarak FIFA'ya hak kazandığını gösteren bir belge göndermesi gerekecek.

Bamford bu durumda İrlanda vatandaşı olduğunu gösteren bir pasaporta ihtiyaç duyacak.

İrlanda bağlantısı ise annesi tarafından büyükanne ve büyükbabası ile geliyor.