Patrice Evra'dan Cristiano Ronaldo itirafı: Transfer öncesi WhatsApp mesajı

Cristiano Ronaldo'nun uzun bir aranın ardından Manchester United'a dönüşünün yankıları sürüyor.

Cristiano Ronaldo'nun yeniden Manchester United kadrosuna katılması futbol dünyasının gündemine bomba gibi düşerken, United'ın eski yıldızları da bu transferle birlikte yeniden gündeme geldi. Uzun bir süre İngiliz devinin savunmasının değişmez isimleri arasında yer alan Patrice Evra, Ronaldo'nun imzadan önce transferi kendisiyle paylaştığını açıkladı.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Ronaldo ile yaptığı WhatsApp yazışmalarını paylaşan Fransız futbol adamı Portekizli yıldızın, "Kulübümüzde oynayacağım" açıklamasıyla transferi öğrenen ilk isimlerden biri olduğunu ortaya koydu. Ronaldo ve Evra Sir Alex Ferguson yönetiminde dört sezon boyunca birlikte top koşturmuştu.

Yolu Juventus'tan da geçti

United bu süreçte üst üste üç Premier Lig şampiyonluğu elde ederken, iki Şampiyonlar Ligi finali oynamış ve bu finallerden birinde kupayı kazanmayı başarmıştı. Ronaldo'nun menajeri Jorge Mendes efsane oyuncunun Juventus'tan ayrılma kararı vermesiyle birlikte Manchester City ile de görüşmüş ancak Ronaldo eski takımına dönmeyi seçmişti.

Ronaldo'nun Manchester United'a dönüşünü futboldaki en büyük transfer olarak nitelendiren futbol kariyerini 2018'de West Ham United formasıyla noktalamıştı. 81 kez Fransa Milli Takımı için de oynayan 40 yaşındaki Evra, bir dönem Juventus forması giymiş ve İtalyan ekibinde tıpkı Cristiano Ronaldo gibi iki şampiyonluk kazanmıştı.

Daha fazla okuma