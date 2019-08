Patrice Evra: Maymun sesleri ve muzlarla canımı yakamazsınız

Manchester United ve Juventus formaları giyen ve yakın zamanda futbolu bırakan Patrice Evra, futbolda ırkçılık üzerine düşüncelerini dile getirdi.

Son olarak 'da oynayan ve geçtiğimiz günlerde futbola veda eden 38 yaşındaki başarılı sol bek oyuncusu Patrice Evra, ırkçılığın 'kötü bir alışkanlık' olarak görülmesini ifade etti.

, ve gibi takımlarda oynayan ancak ile devleşen asıllı Fransız futbolcu Evra, emekliye ayrılmasının ardından futbolda geçirdiği 20 yıllık profesyonel kariyerinde yaşadığı ırkçı saldırılar hakkında Daily Mail'e konuştu.

Özellikle 2011 yılında Luis Suarez'in 'da oynadığı dönemde Evra'ya yönelik ırkçı söylemlerde bulunması gündemden düşmemiş ve Suarez suçlu bulunarak cezalandırılmıştı.

"İtalya'da da oynadım ve bana muz fırlatıp maymun sesleri çıkaranlar olmuştu. Eğer içinizde güçlüyseniz böyle şeyler sizi etkilemez; aksine daha da güçlü yapar. Benim nefret ettiğim şey, birinin benden daha zayıf olduğunu ve bu durumdan onların etkileneceğini bilmek. Şu hayatta başımdan bir sürü şey geçiyor ve siz, maymun sesleri ve muzlarla benim canımı yakamazsınız."

İngiliz futbolunda ırkçılık konusunda son dönemde büyük bir artış yaşanıyor. Son olarak , futbolcusu Raheem Sterling'e karşı yapılan ırkçı saldırı sebebiyle bir taraftarı ömür boyu stadyuma girişten men etmişti. Kick It Out adlı ayrımcılıkla mücadele derneği, geçen sezon ırkçı tezahüratlarda ondan önceki yıla kıyasla %43 artış gözlendiğini bildirmişti.

Evra, Say No To Racism (Irkçılığa Hayır De) tarzı yürütülen kampanyalardan hoşlanmadığını ve bu kampanyaları yapmacık bulduğunu dile getirdi. Yine de bir şekilde ilerleme kaydedilmesi gerektiğini de savundu:

"Birine böyle davranmak hiç adil değil, o yüzden buradayım. 2019 yılındayız. Irkçılık, bir alışkanlık haline gelmeye başlayacak ve bu çok kötü. Terörizm mesela; bir bombalı saldırı olduğunda 'Ah, işte bir tane daha' diye tepki veriyoruz. Şaşırmıyoruz çünkü içinde yaşadığımız toplumun durumu bu. Her şey bir alışkanlık oldu. Ama daha büyük bir şeyin patlak vermesinden endişe duyuyorum, bu yüzden ırkçılığı durdurmak zorunda olduğumuza inanıyorum."