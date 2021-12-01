Patrice Evra'dan ırkçılık iddiası: Edouard Mendy, Afrikalı olduğu için ödülü Donnarumma'ya kaptırdı

France Football dergisinin düzenlediği galada, Ballon d'Or ödülünün yanı sıra birçok prestijli ödül daha dağıtıldı.

Bunlardan biri de, PSG ve İtalya milli takımının file bekçisi Gianluigi Donnarumma'nın kazandığı Lev Yashin ödülüydü.

Chelsea'nin Şampiyonlar Ligi kupasını kaldırmasında büyük pay sahibi olan ve 2021 boyunca sergilediği performansla kaleye adeta duvar ören Mendy ise ikinci sırada kaldı.

Ne söyledi?

Instagram'da ödül hakkındaki görüşlerini paylaşan Evra, ödülün adil bir şekilde verilmediğini ve Mendy'nin ayrımcılığa uğradığını öne sürdü.

Evra ayrıca 9 Ocak'ta başlayacak olan Afrika Uluslar Kupası'nın geri plana itilmesini de eleştirdi.

"Kaleciye gelirsek, Edouard Mendy'ye ne olacak? Tabii, Afrika Kupası, kimse bu turnuvaya saygı göstermiyor, çünkü biz maymunuz."

"Kulübünüzü üç haftalığına terketmenizi gerektiren tek uluslararası turnuva Afrika Kupası. Çünkü Afrika'ya ayıracak vakit yok."

"Ama bir şeyler değişecek, bir şeyler değişecek."

Fransa doğumlu olan Mendy, Senegal milli takımının formasını giyiyor. Senegal'de dünyaya gelen Evra ise uluslararası arenada Fransa'yı temsil etmişti.

Senegal milli takımıyla 16 maça çıkan Mendy'nin Afrika Uluslar Kupası kadrosunda da yer alması bekleniyor. Mendy bu sezon Chelsea adına çıktığı 18 maçın 11'inde kalesini gole kapatmayı başardı.

Ballon d'Or tepkisi

Evra, Messi'nin Ballon d'Or'u kazanmasını da hatalı bir tercih olarak görüyor.

"Lewandowski için üzüldüm. Kendileri de yozlaşmanın farkındalar, bu yüzden Lewandowski'ye vermek için yeni bir ödül icat ettiler."

"Artık uyanın. Ödülü kimin hakettiğini ben değil, herkes söylüyor. Hırsızlık, hırsızlık, hırsızlık."

"Futbolseverlere niye yalan söylüyoruz? Messi'yle bir problemim yok. Sorunum futbol dünyasının yozlaşmış dev organizasyonlarıyla. Artık yeter."