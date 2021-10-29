Patrice Evra, Cristiano Ronaldo'nun Juventus'tan ayrılma sebebini açıkladı

Cristiano Ronaldo'nun eski takım arkadaşı Evra, İtalya'da nelerin yanlış gittiğini anlattı.

Kariyeri boyunca hem Juventus, hem Manchester United forması giyen Patrice Evra, İngiltere’de Cristiano Ronaldo’yla birlikte top koşturmuştu.

Ronaldo ile arasında sıkı bir dostluk bulunan Evra, Portekizli yıldızın ayrılık süreciyle ilgili soruları yanıtladı.

Ne söyledi?

La Repubblica’ya konuşan Evra, Juventus’ta başarısızlığın suçunun Ronaldo’nun üzerine yüklendiğini söyledi.

“Ona sevgi ve saygı gösterilmeli. Torino’da kötü sonuçların ardından günah keçisi ilan edildiğinin farkına vardı. Birçokları lig şampiyonluğunu her sezon tekrarlamanın başarı olduğunu unutuyor. Bunu başkan Andrea Agnelli’ye de sorabilirsiniz, öncelikli hedefi daima lig şampiyonluğudur.”

“İtalya’da ona yöneltilen eleştiriler gülünç ve iki yüzlüydü. Massimiliano Allegri’nin sözleri de Ronaldo’yu etkiledi. Onu her zaman oynatmayacağını açıklamıştı. Bu herkesin önünde söylenebilecek bir şey değil. Bu tip konular özel görüşmelerde konuşulmalı, aksi takdirde Ronaldo bu açıklamaları duyup, olumsuz etkileniyor.”

Manchester United'ın yeri ayrı

Kariyerini 2018’de West Ham formasıyla noktalayan Evra, Ronaldo’yu Manchester’a çeken diğer nedenlerden de bahsetti.

“Real Madrid ve Juventus’ta oynadı, ama Kırmızı Şeytanlar onun gerçek aşkı olarak kaldı. Duygusal açıdan yaşadığı boşluğu orada doldurabildi. Ayrıca Manchester’da kimse onun hakkında kötü konuşmaz. United’a geri dönme şansını bulduğu anda ikinci kez düşünmedi bile. Ronaldo onu seven ve ona saygı duyan bu takım için her şeyini verir.”

"Juventus'tan ayrıldığıma pişmanım"

Evra, Juventus’ta birlikte çalışma fırsatı bulduğu Allegri için ise şu cümleleri kullandı:

“Futbol hakkında engin bir bilgiye sahip. Maçın nasıl gideceğini hep doğru şekilde tahmin ediyor. Küçük takımlarla oynadığımız maçlara çok önem verir, büyük takımlara karşı olan maçlar ise onu endişelendirmez.”

“Juventus’tan ayrıldığım için pişmanım, ama ben çılgın bir adamım. Bana o sezon her maçta oynamayacağımı söyledi, ama ben kenarda beklemek istemiyordum. Giorgio Chiellini bu konu yüzünden bana hala kızgın.”

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