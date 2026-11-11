Bugün sakatlandığında hemen çalışmaya başlıyorsun, hareketsiz kalmıyorsun. Ben bir haftalık testler için Atlanta'ya gittim ve yalnızca bir gün antrenman yaptım: 12 saatlik

uçuş

, orada bir hafta, dönüşte 12 saatlik uçuş; ardından ertesi gün Barcelona'da oynamak için uçağa bindim. O maç sırasında bacağımı uzattım ve arka adalemde bir şey hissettim: Bir haftadır antrenman yapmamıştım ve iki uzun uçuş geçirmiştim. Nesta soyunma odasına öfkeden deliye dönmüş hâlde girip oynamamam gerektiğini söyledi. Bana her şeyi veren Milan'a büyük saygı duyuyorum ama belki de o süreç daha iyi yönetilebilirdi. Beni en çok inciten ve bugüne kadar hiç söz etmediğim şeylerden biri, kulüpten bazı kişilerin bir daha asla oynayamayacağımı söylediğini duymaktı. Bu üzücüydü; çünkü futbolcu olarak kulübün bir şirket gibi olduğunu ve oynamazsan yerine bir başkasının geleceğini biliyoruz. O dönemde kendimi ortaya koyup konuşamazdım; gençtim ve olanları anlamıyordum. Bugünkü zihniyetimle kendimi farklı yönetirdim."