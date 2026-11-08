Patlamış mısırlar hazır! Mourinho, Atletico ve Barcelona maçlarının ardından kutlamaya hazırlanıyor

Jose Mourinho, Real Madrid'in Valencia karşısında aldığı önemli galibiyetin ardından Atletico Madrid ile Barcelona arasındaki merakla beklenen karşılaşmayı takip etmeye hazırlanıyor. Takımın performansındaki belirgin iyileşme ve İspanya La Liga ile Şampiyonlar Ligi'nde zirveye yaklaşmasıyla birlikte, uluslararası ara öncesinde ideal bir konuma ulaşmış durumda.

İspanyol "As" gazetesinin aktardığına göre, Mourinho Atletico ile Barcelona maçı öncesinde şaka yollu "iki takımın da kaybetmesini" temenni ettiğini dile getirmişti.

Portekizli teknik adamın beklediği kadar korkutucu olmayan Mestalla engelini geçtikten sonra, artık ekranının karşısına geçip iki büyük yerel rakibin karşılaşmasını bir kova mısırla izleyebilir. Zira Valencia deplasmanında alınan 3-0'lık galibiyet, "Riyad Air Metropolitano" sahasında oynanacak merakla beklenen maçın her türlü sonucunu takımının lehine çevirdi.

Daha da önemlisi, artık mesele kısa vadede sonuçlara bakmakla ilgili değil; Mourinho'nun sık sık sözünü ettiği "maçların peş peşe gelmesi" artık inkâr edilemez bir gerçek haline geldi.

Gelecek maçlar ATM La Liga 15:00 BAR

Gazete, Real Madrid'in sezon başında istikrarsızlık yaşayan ve derbide ağır bir yenilgi alan takımdan tamamen farklı bir ekibe dönüştüğüne dikkat çekti.

Teknik adam doğru bileşime ulaşmayı başardı ve oyuncular da bunu hissediyor; bu da takımın her iki kulvardaki sıralamasına yansıyor.

Real Madrid, uluslararası araya 8 maçlık galibiyet serisiyle girdi. Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı dört maçın hepsini kazanarak tam not alıp zirveye yaklaşan takım, İspanya La Liga'da da liderliğe oynuyor.

İspanya La Liga sıralamasındaki iyileşmenin ve Mourinho'yu endişelendiren, deplasmanda alınan dört ardışık galibiyetin ötesinde, takımın şu anki en belirgin özelliği oyuncuların kişilikleri ile sahadaki rolleri arasındaki uyum.

"As", Fede Valverde'nin nihayet doğal mevkisinin sağ bek olduğuna ikna olduğunu belirtti. Arda Güler, Bernardo ve Diomande ise savunma disiplinini pekiştirmeye katkı sunarak Jude Bellingham'ın tek başına taşımaya alıştığı devasa fiziksel yükten kurtulmasına imkân tanıyor; böylece takımın kolektif ruhu en iyi haliyle ortaya çıktı.

Real Madrid'de büyük gelişim

Mevcut Real Madrid'in kendisinden önceki takımlardan daha sağlam olup olmadığı sorusuna karşılık Mourinho, başarıyı kendisine mal etmeyi reddederek Mestalla maçının ardından şunları söyledi: "Başarı onlara ait, bu seviyeye ulaşmalarında işimdeki herhangi bir şeyin belirleyici bir etken olduğunu söyleyemem. Tek bir takım olarak inanılmaz bir şekilde karşılık veriyorlar."

Madridli teknik adam memnuniyetini şöyle dile getirdi: "Büyük bir gelişim var ve bu takım bana iyi bir his veriyor."

Teknik heyet, hocası önderliğinde, Real Madrid'in henüz mükemmelliğe ulaşmış bir takım olmadığını vurgulamaya devam ediyor; ancak oyunculara sükûneti ve güveni aşılamayı başardı. Galibiyetlerin ve olumlu sonuçların bol olduğu bu dönemde korunmaya çalışılan da bu.

Mourinho oyuncularına şöyle dedi: "Onlara her zaman Real Madrid ile kazanmanın kutlanacak bir şey değil, normal bir durum olduğunu söylüyorum."

Real Madrid artık galibiyetlerini daha akıcı ve daha etkili bir şekilde alıyor; sanki ayağını gaz pedalına basmış ve Madridlilerin işleri yeniden rayına oturuyor.